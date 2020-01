Einer der größten Stammtische in Hohenlimburg hat sich aufgelöst. Mehr als 3400 Menschen waren an diesem Tisch versammelt, sprachen über alles mögliche, was das tägliche Leben in Hohenlimburg angeht – von Veranstaltungstipps über Verkehrsstaus bis hin zum Ärger über zuviel Hundekot in einzelnen Straßen. Die Mitglieder dieses Stammtischs trafen sich seit knapp 8 Jahren, aber weder in Hohenlimburger Kneipen oder Gaststätten, noch in Gemeindehäusern.

Denn die Rede ist von einer Gruppe auf dem Sozialen Netzwerk Facebook mit dem Namen „Du bist Hohenlimburger, wenn...“. Vera, die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat die Gespräche in dieser Gruppe seit April 2019 moderiert und war zuletzt auch an der Schließung mitbeteiligt.

Wie kam es dazu?

Kaum noch Aktivität

„Das Anspruchsdenken der Mitglieder war der Hauptgrund“, sagt Vera. „Zusätzlich kamen in den letzten Monaten nicht mehr viel konstruktive Beiträge.“ Die Aktivitäten in der Gruppe gingen immer mehr zurück, so ihre Beobachtung. Hinzu kam Streit unter den Mitgliedern, zuletzt auch entzündet an der Mitmach-Aktion „Holibu-Steine“ auf Facebook, über die diese Zeitung Mitte Januar berichtet hat. Ein Streitpunkt: Dürfen Bilder der bunten Steine in der Gruppe gezeigt werden, obwohl es eine eigene Gruppe für die Steine-Bilder gibt?

„Das Gruppenthema zu definieren ist allein Sache derer, die sich die Mühe machen, die Verantwortung für diese Gruppe zu tragen, sprich: die Admins“, sagt Vera, die für diese Haltung Kritik vonseiten vieler Mitglieder einstecken musste. „Es kann sich jeder selbst die Arbeit machen, eine Gruppe aufzubauen und dort dann ein Forum zu betreiben, um auf seine Anliegen aufmerksam zu machen“, betont Vera.

„Tut man das nicht, hat man die Entscheidungen derer zu akzeptieren, die sich diese Arbeit machen.“

Interesse an historischen Bildern

Nun ist die Gründung neuer Gruppen auf Facebook schnell gemacht – schließlich kann jedes Mitglied des Sozialen Netzwerkes mit ein paar Klicks eine neue Plattform zum Austausch über jedes erdenkliche Thema schaffen. Und manchmal finden diese dann schon innerhalb weniger Tage reichlich Zulauf: Gemerkt hat das zuletzt der Hohenlimburger Hans-Joachim Klöpping.

Er hatte das Publikum in der Gruppe „Du bist Hohenlimburger, wenn...“ genutzt, um dort seine historischen Fotografien aus Hohenlimburg zu präsentieren. Nachdem die Gruppe nicht mehr aktiv ist, hat Klöpping kurzerhand eine neue Gruppe gegründet und zeigt dort seine Bilder. In „Hohenlimburg, Bilder und Geschichten aus der Heimat“ kann zudem jeder, der beitritt, seine eigenen alten Fotos aus Hohenlimburg veröffentlichen.

Das Konzept kommt an: Innerhalb von vier Tagen konnte Hans-Joachim Klöpping mehr als 1000 Mitglieder für diese Gruppe begeistern. „Die Gruppe ist in den ersten Tagen so rasant gewachsen, als ob alle nur auf eine solche Gruppe gewartet hätten“, sagt Klöpping, der darin nicht nur Bilder veröffentlicht, sondern auch alte und neue Geschichten aus Hohenlimburg und der näheren Umgebung erzählt.

Platz zum Austauschen bleibt wichtig

Bleibt die Frage, ob den Hohenlimburgern auf Dauer der Austausch auf ihrem großen digitalen Stammtisch fehlen wird. Vera betont, dass sie überwiegend positive Erfahrungen mit der Kommunikation über Hohenlimburg auf Facebook gemacht habe und nennt als Beispiel etwa die Hilfsaktion rund um die Mutter aus der Haardstraße, die Weihnachten 2018 alles Hab und Gut nach einem Brand ihrer Wohnung verloren hatte. Viel Hilfe wurde damals aus Sozialen Netzwerken heraus organisiert. „Facebook kann ein Anfang für viele gute Sachen sein.“

Dass für Hohenlimburger in der digitalen Welt ein Platz zum Austauschen wichtig bleibt, davon ist sie überzeugt. „Ich glaube, dass es mit dieser Gruppe, so wie wir die geführt haben, schon eine ganz gute Möglichkeit war, wenn man Anregungen einbringen wollte. Wie die Hohenlimburger das in Zukunft machen wollen, kann ich nicht sagen.“

Gründung im Jahr 2012

Im Jahr 2012 hatte Arnd Corts, Hohenlimburger und Ex-Mitglied der Hagener Grünen, die Gruppe „Du bist Hohenlimburger, wenn..“ auf Facebook gegründet. 2019 gab er die Moderation ab. Grund war, dass er seinen Lebensmittelpunkt in der Zwischenzeit nach Hagen verlagert hatte.

Die Spielregeln für das Veröffentlichen von Beiträgen wurden immer wieder angepasst. Werbung für Alkohol, Zigaretten oder andere Rauschmittel wurden ebenso gelöscht, wie wiederholte Werbeanzeigen von Firmen.