Fahndung: Autodieb in Hagen gesichtet - wer erkennt ihn?

Hagen/Hattingen Die Polizei im EN-Kreis bittet bei der Fahndung nach einem Autodieb um Unterstützung der Hagener.

Ein Pkw der Marke Opel Corsa ist im vergangenen August in Hattingen gestohlen worden. Doch jetzt führt eine Spur der Tat nach Hagen. Der Wagen wurde zwischen dem 7. August (22.45 Uhr) und dem 8. August (17 Uhr) in der dortigen Turmstraße entwendet. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung konnte das zuvor gestohlene Fahrzeug in dem Zeitraum in Hagen mit einem hier bislang unbekannten Tatverdächtigen fotografiert werden.

Wer erkennt diesen Mann? Foto: Polizei EN-Kreis

Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen? Wer die Person wiedererkennt oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, sollte sich an die Polizei des EN-Kreises wenden unter Telefon 02336 - 91661234.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen