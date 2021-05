Polizei in Hagen Fahndung in Hagen: 16-Jährige wird vermisst

Hagen. Wer kann Hinweise auf die 16-jährige Vermisste liefern?

Janet B. wird seit Samstag vermisst. Wer kann Hinweise geben? Foto: Polizei Hagen

Seit der Nacht zum 15. Mai wird die 16-jährige Janet B. aus einer Einrichtung für Jugendliche in Hagen vermisst. Janet gilt dort nach Angaben der Polizei als ausgesprochen zuverlässig und hält sich stets an Absprachen, daher ist ihr Verschwinden ohne Nachricht ungewöhnlich. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser oder misslicher Lage befindet. Die vermisste Janet B. ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und kräftig, zur aktuellen Bekleidung können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei in Hagen unter 9862066.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen