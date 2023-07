Polizei in Hagen Fahndung in Hagen: Aggressiver Jugendlicher tritt in Scheibe

Boele. Ein Jugendlicher hat in Hagen-Boele die Glastür eines Hauses eingetreten. Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei Hagen sucht Hinweise zu einem Jugendlichen, der am Wochenende in Boele mutwillig eine Scheibe eingetreten hat. Dort hatte ein 56-jähriger Mann am späten Freitagabend eine Gruppe Jugendlicher zur Ruhe ermahnte, nachdem die lauten Stimmen in einem Innenhof der Dortmunder Straße auch gegen 23.30 Uhr nicht verstummten.

Einer der Jugendlichen reagierte aggressiv und trat mit seinem rechten Fuß die Glasscheibe einer dortigen Hauseingangstür ein. Als der 56-Jährige sagte, dass er die Polizei rufen werde, wollte der Jugendliche ihn angreifen. Diesen Angriff konnte der Hagener aber abwehren und blieb unverletzt. Nachdem er sich in das Wohnhaus zurückzog, verschwanden die vier Jugendlichen in Richtung des Boeler Marktplatzes.

Beschreibung der Täter

Der 56-Jährige sagte den Polizeibeamten, dass der Jugendliche, der die Glasscheibe eingetreten hat, etwa 17 bis 18 Jahre alt und zwischen 1,65 bis 1,70 Meter groß war. Er hatte eine schlanke Statur, kurze Haare und trug ein dunkles T-Shirt sowie eine Jeanshose. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugenhinweise: 02331-986 2066.

+++ Auch lesenswert: Das Leben nach dem Horror-Unfall in Hagen +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen