Fahndung in Hagen: Einbrecher in der Innenstadt unterwegs

Hagen Die Hagener Polizei bittet um Zeugenhinweise für einen Wohnungseinbruch in der Hagener Innenstadt.

Die Hagener Kriminalpolizei sucht Zeugen für einen versuchten Wohnungseinbruch in der Hagener Innenstadt. Unbekannte haben zwischen dem 16. Dezember und dem 12. Januar versucht, in eine Wohnung in der Oberen Wasserstraße einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler bohrten die Täter zunächst in das Türschloss der Wohnungstür, scheiterten jedoch oder wurden womöglich bei ihrem Vorhaben gestört. Die Täter verschwanden unerkannt, ohne die Wohnung betreten zu haben. Hinweise an die Polizei unter Tel. 9862066.