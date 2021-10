Etwa 100 Schokoladenriegel möchte ein Ladendieb in einem Supermarkt in Hagen-Wehringhausen mitgehen lassen.

Polizei in Hagen Fahndung in Hagen: Ladendieb ist heiß auf Schokoriegel

Wehringhausen. Die Hagener Polizei bittet um Hinweise zu einem räuberischen Ladendiebstahl in Wehringhausen. Hier die Beschreibung des Täters:

Nach einem versuchten räuberischen Ladendiebstahl in Wehringhausen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

In einem Lebensmittelgeschäft an der Minervastraße hatte der Unbekannte sich am Montagabend gegen 21.30 Uhr zunächst unterschiedliche Waren zusammengesucht und an einer günstigen Stelle zum Abholen deponiert. Dann kaufte er an der Kasse lediglich eine Papiertüte und versuchte die bereitgestellte Ware einzupacken. Hierbei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet, der sich ihm in den Weg stellte. Es kam zu einem kurzen Gerangel, bei dem eine weitere Mitarbeiterin ihrem Kollegen zu Hilfe kam.

Täterbeschreibung

Der Ladendieb ließ die Ware zurück und flüchtete anschließend aus dem Supermarkt. Beim Diebesgut handelte es sich um über 100 Schokoladenriegel im Gesamtwert von knapp 175 Euro. Der unbekannte Ladendieb ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt. Er hat sehr kurze Haare und trug eine weiße Jacke sowie eine dunkle Hose. Zeugenhinweise: 986 20 66.

