Fahndung in Hagen nach Ladendieben: Wer kennt die Täter?

Hagen-Vorhalle Nach einem Ladendiebstahl in Vorhalle bittet die Polizei Hagen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Um Zeugenhinweise aus der Bürgerschaft bittet die Polizei Hagen nach einem Ladendiebstahl am Donnerstagmittag in Vorhalle. Insgesamt drei Unbekannte flüchteten nach einem gemeinschaftlich begangenen Ladendiebstahl aus einem Sportartikel-Geschäft am Kreisel. Gegen 12.10 Uhr wurde ein Mitarbeiter der Filiale in der Weststraße auf zwei Männer und eine Frau aufmerksam. Die beiden unbekannten Männer nahmen Sportbekleidung und -zubehör aus den Regalen und verstauten die Ware in mitgeführten Taschen. Zeitgleich verwickelte die unbekannte Frau einen Mitarbeiter in ein Gespräch. Kurze Zeit später rannten die drei Personen mit dem Diebesgut durch den Ausgang in Richtung Herdecke davon.

Beschreibung der Täter

Die beiden Männer wurden den alarmierten Polizeibeamten später als etwa 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Einer von ihnen trug eine blaue Kappe, eine blaue Jacke mit einem grauen Pullover darunter. Außerdem hatte er einen Adidas-Rucksack dabei. Der zweite Mann hatte eine korpulente Statur und trug eine schwarze Hose. Die Frau war etwa 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Sie hatte einen osteuropäischen Akzent und trug beigefarbene Schuhe. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02331-986 2066.

