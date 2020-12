Polizei in Hagen Fahndung in Hagen: Trickdiebe nehmen Rentnerin (76) aus

Hohenlimburg. Trickbetrüger haben eine Seniorin in Hagen-Hohenlimburg ausgeraubt. Hier alle Details der hinterhältigen Tat.

Gemeine Trickdiebe haben am Montag in Hohenlimburg eine Rentnerin ausgenommen. Gegen 11.45 Uhr läutete es an der Wohnungstür in der Straße Im Stockhof. Die 76-Jährige öffnete einem Mann, der sich als Telekom-Mitarbeiter ausgab und der Hagenerin eine Visitenkarte zeigte, die sie jedoch nicht behalten durfte. Der Unbekannte berichtete, dass der Telefonkasten des Hauses erneuert werden müsse. Dazu ließ er sich die Anschlüsse in der Wohnung des Ehepaares zeigen und erklärte diese prompt für veraltet.

Für etwa zwei Minuten verließ der Mann daraufhin die Wohnung, um einen weiteren Arbeitskollegen zu holen. Zu zweit kehrten die Ganoven zurück und gaben vor, gemeinsam die Anschlüsse zu überprüfen. Danach bat einer der Täter die 76-Jährige, ihm weitere Anschlüsse im Keller zu zeigen. Wenige Minuten später kehrten sie in die Wohnung zurück. Die vermeintlichen Arbeiter behaupteten, kurz zum Auto gehen zu müssen. Die Hagenerin konnte noch beobachten, wie sie in einen schwarzen VW Golf oder Polo stiegen und davon fuhren. Kurz darauf wurde ihr klar, dass Bargeld aus ihrem Portemonnaie und ein Kästchen mit Schmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro fehlten.

Täterbeschreibung

Der erste Dieb wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er war schlank, trug mittellange und mittelblonde Haare, sowie eine helle Jeanshose mit Löchern. Sein Akzent wird von der Zeugin als polnisch beschrieben. Der zweite Unbekannte erschien ebenfalls 30 bis 40 Jahre alt und war mit 1,70 Meter etwas kleiner und von kräftiger Statur. Sein Aussehen beschrieb die Zeugin als südeuropäisch.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen liefern? Insbesondere sind Informationen rund um das Auto, dessen Kennzeichen und Fluchtrichtung interessant: 02331/986 2066 entgegen.