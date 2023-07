Polizei in Hagen Fahndung in Hagen: Wer sind die Schläger aus dem Volkspark?

Hagen-Mitte. Ein Streit unter Jugendlichen ist am Wochenende am Volkspark massiv eskaliert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach einer Schlägerei am Volkspark am Sonntagabend fahndet die Polizei Hagen nach drei Haupttätern. Gegen 19 Uhr geriet an der innerstädtischen Grünanlage zunächst zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre) mit etwa zehn Personen zunächst in einen lautstarken verbalen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte derart, dass die Gruppe letztlich den 15-Jährigen in einen Schwitzkasten nahmen und auf ihn einschlug und eintrat. Dabei wurde er vermutlich auch mit einem Messer leicht verletzt. Auch sein 16-jähriger Bekannter musste später leicht verletzt behandelt werden.

Beschreibung der Täter

Drei der Schläger konnten später beschrieben werden: Eine Person war 1,95 Meter groß und hatte lange, braune und wellige Haare. Er trug ein Trikot des Fußballvereins Paris St. Germain. Ein weiterer Täter war etwa 1,65 Meter groß, trug eine Goldkette, einen Dreitagebart und hatte kurze, braune Haare. Ein dritter Angreifer war blau gekleidet und hatte schwarze, kurze Locken. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02331/986 2066.

+++ Auch lesenswert: In Hagen blickt ein Ethik-Komitee auf die Behandlung im Krankenhaus +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen