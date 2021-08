Fahndung: Kamera erfasst Hagener Kopf-Treter aus Buslinie

Berchum. Nach der schockierenden Gewalttat in einem Hagener Bus fahndet die Polizei nun per Foto nach dem Kopf-Treter. Wer kennt den Täter?

Es war ein Fall, der die Hagener Öffentlichkeit schockiert hatte. Am 27. Juni saß ein 15-Jähriger in einem Bus der Linie 525 aus Berchum in Richtung Innenstadt, als während der Fahrt ein bis heute unbekannter Täter auf ihn zukam und ihm mit der Fußspitze gegen den Kopf trat. „Warum guckst du so komisch“, hatte der Täter den 15-jährigen Schüler des Hohenlimburger Gymnasiums noch gefragt. Nun könnte die Aufklärung des Falls näher rücken. Denn die Polizei sucht jetzt öffentlich mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Treter. Eine Überwachungskamera des Busses hatte ihn gefilmt.

Opfer wollte den Vorfall zunächst nicht anzeigen, weil es nicht als Opfer dastehen wollte

Ihr Sohn habe nicht als Opfer dastehen wollen, hatte die Mutter des 15-Jährigen nach dem Vorfall gegenüber unserer Zeitung gesagt. „Er wollte den Vorfall erst gar nicht anzeigen. Aber so etwas kann man doch nicht einfach geschehen lassen.“

Wer erkennt den Treter aus dem Bus? Foto: Polizei Hagen

Die Körperverletzung ereignete sich in dem Bus der Hagener Straßenbahn, ohne dass der Fahrer das bemerkte. Das Opfer war mit seiner Freundin in der Linie 525 von Berchum in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Jugendliche saß im hinteren Bereich auf dem Platz am Gang, seine Freundin am Fenster. Drei Jugendliche (zwei Jungen und ein Mädchen) stiegen zu. Einer aus der Gruppe, blonde, kurzrasierte Haare an den Seiten, kam auf ihn zu und trat unvermittelt zu. Weil seine Begleiter ihn abhalten, lässt er von Moritz ab, entschuldigt sich sogar, sagt, er habe wohl überreagiert. Die Freundin des Opfers kann das Geschehen nur fassungslos beobachten.„Im Bus haben mehrere Erwachsene gesessen“, sagt die Mutter später, „eingegriffen hat niemand. Ihr Sohn sei unter Schock und mit geschwollener Nase zunächst sitzen geblieben.

Bereits Anfang März war der Schüler in der Straße Im Kley an der Rundturnhalle Hohenlimburg überfallen worden. Junge Erwachsene hatten ihn und seine Freunde umstellt, ihn gezwungen, seinen Rucksack herzugeben, und daraus eine Musikbox mitgehen lassen. Auch damals waren der Junge und seine Mutter auf der Polizeiwache erschienen, hatten Anzeige erstattet.

Opferschützerin gibt Tipps

Claudia Dahmen vom Kommissariat Opferschutz hatte Anfang Juli gegenüber unserer Zeitung gesagt: „Es ist durchaus verständlich, dass Zeugen Angst haben, selbst aktiv einzugreifen. Immer wieder werden ja auch durch die Medien Fälle bekannt, in denen Menschen sich einmischen und dann selbst zu Opfern werden. Ganz klar: Niemand muss selbst eingreifen. Aber jeder ist verpflichtet, zumindest einen Notruf abzusetzen.“ Jugendlichen (und auch erwachsenen Opfern) rät sie dazu, möglichst selbstbewusst aufzutreten. Wenngleich Claudia Dahmen weiß, dass Kinder und Jugendliche kognitiv noch nicht so weit sind, diesen Tipp ohne weiteres zu befolgen: „Täter, auch Jugendliche, suchen sich in der Regel bewusst Opfer, keine Gegner“, sagt die Kommissarin, „Körpersprache spielt da eine wesentliche Rolle. Den Blickkontakt nicht scheuen, laut und deutlich sprechen – das kann helfen.“

Die Polizei hofft nun, mit dem Foto einen Durchbruch in dem Fall zu erzielen. Wer den Täter kennt oder Hinweise geben kann, kann sich unter 02331/9862066 an die Polizei wenden.

