Fahndung: Mann wirft in Hagen einen Stuhl ins Schaufenster

Altenhagen. Zu einer kuriosen Sachbeschädigung ist es am Dienstag in Altenhagen gekommen. Wer hat den Täter gesehen?

Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise zu einem Unbekannten, der am Dienstagmorgen die Schaufensterscheibe eines Elektrogeschäftes in Altenhagen mit einem Stuhl eingeschlagen hat und anschließend geflüchtet ist. Gegen 12.30 Uhr wurde der Polizei die zerbrochene Scheibe des Geschäftes am Märkischen Ring gemeldet. Während des Einsatzes sprach ein Zeuge die eingesetzten Polizeibeamten an. Er berichtete ihnen, dass er bereits gegen 7 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden sei, der einen Stuhl aus einem angrenzenden Gastronomiebetrieb an sich nahm und mit diesem die Schaufensterscheibe einwarf. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung der Wittekindstraße, ohne zuvor in das Geschäft eingestiegen zu sein.

Beschreibung des Täters

Der Zeuge beschrieb den Mann als etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte eine normale Statur und kurze, schwarze Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Täter mit einem orangefarbenen T-Shirt und einer schwarzen Jeanshose. Die Kripo ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 02331/986 2066 zu melden.

