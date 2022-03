Weg auf der Bezirkssportanlage in Hagen-Haspe.

Zahlreiche Anzeigen Fahndung mit mehreren Streifenwagen: Mann in Hagen gestellt

Hagen. Durch die Bezirkssportanlage Haspe wollte ein Rollerfahrer der Polizei entschlüpfen. Sofort wurden mehrere Streifenwagen geschickt – mit Erfolg.

Ein 37-jähriger Rollerfahrer wollte in der Nacht zum Donnerstag in Hagen ganz schlau sein und sich einer Polizeikontrolle entziehen, indem er durch die Bezirkssportanlage Haspe fuhr, durch die ihn die Beamten nicht verfolgen konnten. Schließlich stellten sie ihn aber doch in seiner Wohnung.

Es war 1.10 Uhr, als der Hagener in der Stephanstraße einem Streifenwagen begegnete. Die Beamten wendeten den Wagen, um den Rollerfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Außerdem ließen sie das Anhaltezeichen auf dem Dach des Streifenwagens leuchten.

Statt anzuhalten, beschleunigte der Mann an der Skateranlage jedoch und bog mit dem Roller in einen schmalen Zugang zur Bezirkssportanlage ein. Die Polizisten verloren ihn dadurch aus den Augen und leiteten umgehend eine Fahndung ein, an der sich mehrere Einsatzfahrzeuge beteiligten.

Polizei zog Schlüsseldienst hinzu

Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Eichenkampstraße fanden Polizisten den gesuchten Roller. Sie stellten fest, dass der Motor noch warm war. Mithilfe des Kennzeichens ermittelten sie anschließend die Adresse des 37-Jährigen und konnten ihn bereits durch ein Fenster in seiner Wohnung erblicken.

Durch parallel laufende Ermittlungen im Computer ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann im Verdacht stand, weitere Straftaten begangen zu haben. Als die Polizisten an seiner Tür klingelten, öffnete er ihnen nicht. Deshalb zogen die Beamten einen Schlüsseldienst hinzu, der ihnen die Tür öffnete. Der Tatverdächtige leistete nun keinen Widerstand mehr.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten Auspuffanlagen sowie Kupferrohre. Dabei handelte es sich vermutlich um Diebesgut. Außerdem hatte der 37-Jährige Drogen in seiner Wohnung.

Diebesgut sichergestellt

Die Polizisten fanden heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist, unter dem Einfluss von Drogen stand und für den gefahrenen Roller kein Versicherungsschutz vorlag. Sie ordneten eine Blutprobe an und leiteten Strafverfahren wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Die aufgefundenen Gegenstände stellte die Polizei sicher. Wegen seiner Fahrweise erhielt der Mann obendrein eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Da er einen festen Wohnsitz hat, musste er nicht ins Gefängnis, sondern darf zu Hause auf seinen Prozess warten.

Die Kriminalpolizei und das Verkehrskommissariat übernehmen die weiteren Ermittlungen.

