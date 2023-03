Polizei in Hagen Fahndung: Trickdiebe bestehlen 97-Jährige in Hagen-Haspe

Haspe. Die Polizei Hagen bittet um Unterstützung bei der Fahndung nach zwei besonders dreisten Dieben. Ihr Opfer: eine 97-Jährige.

Dreiste Trickdiebe haben eine 97-jährige Frau am Donnerstag in Hagen-Haspe um einen vierstelligen Betrag erleichtert. Die beiden bislang unbekannten Täter gaben sich am Morgen ihrem betagten Opfer gegenüber als Handwerker aus, verschafften sich so Zutritt zu ihrem Haus in Haspe und stahlen Bargeld.

Gegen 10 Uhr klingelten die beiden Männer an der Haustür in der Kornstraße am Quambusch. Sie gaben vor, dass ihr Schornstein kaputt sei und sie diesen reparieren würden. Nachdem die Hagenerin den Tätern Zutritt zu ihrem Haus gewährt hatte, gingen diese unmittelbar in die erste Etage und ließen dort die Leiter zum Dachboden herunter. Nach nur fünf Minuten verließen die Unbekannten das Haus schnell wieder. Schnell stellte die 97-Jährige fest, dass die Trickdiebe eine Geldkassette in einem Schrank aufgebrochen und einen hohen vierstelligen Geldbetrag daraus gestohlen hatten.

Beschreibung der Täter

Den Polizeibeamten gegenüber sagte die Hagenerin, dass die Männer wie Handwerker gekleidet gewesen seien. Einer von ihnen war etwa 35 bis 38 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er trug eine rot-grüne Strickmütze und hatte einen Eimer in der Hand. Den zweiten Täter schätzte sie auf 50 bis 60 Jahre und 1,80 Meter Größe. Dieser hatte eine schlanke Statur und trug Werkzeug bei sich. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02331/986 2066 zu melden.

+++ Auch lesenswert: Warum Robertos Bild um die ganze Welt gehen soll +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen