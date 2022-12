Fahndungsfoto: Polizei Hagen sucht nach einem Messerwerfer

Hagen. Im Streit griff in Hagen ein Unbekannter zum Messer: Wer erkennt den Täter?

Mit einem jetzt erst freigegebenen Fahndungsfoto versucht die Polizei Hagen einen Täter zu identifizieren, der bei einem Streit im Spätsommer nach einem Messer griff.

Wer erkennt diesen Mann? Foto: Polizei Hagen

Bereits am 13. September geriet ein unbekannter Mann in den Abendstunden in der Heinitzstraße mit einem Anwohner in einen Streit. Der Tatverdächtige warf im weiteren Verlauf ein Messer in Richtung des 48-jährigen Anwohners, der an einem Fenster stand. Dieser wurde nur knapp verfehlt. Das Tatmesser ließ der Unbekannte zurück und flüchtete. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben? Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter Telefon 02331 - 986 2066 zu melden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen