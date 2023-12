Fahndungsfotos: Wer erkennt die Smartphone-Bande aus Hagen?

Hagen Nach einem Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft fahndet die Polizei Hagen jetzt mithilfe von Fotos aus Überwachungskameras.

Bereits in der Nacht zum 2. Oktober ist es gegen 2.15 Uhr zu einem schweren Bandendiebstahl in der Filiale eines Telefonanbieters in der Elberfelder Straße in Hagen gekommen. Drei unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe der Eingangstür ein und verschafften sich Zugang zu den Verkaufsräumen. Sie entwendeten Mobiltelefone und Smartwatches im Wert von mehreren tausend Euro. Durch die Auswertung der Videoaufnahmen konnten von der Polizei die angefügten Lichtbilder gesichert und nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben werden. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen?

Beschreibung der Täter

Die drei Männer sind von unterschiedlicher Statur, südländische Typen und tragen alle einen Oberlippenbart. Bekleidet waren sie in der Nacht mit einem grauen Kapuzenpullover, einem schwarzen Kapuzenpullover mit „All-over-Nike-Print“ bzw. einen rein schwarzen Kapuzenpullover. Hinweise an die Polizei: Telefon 02331/9862066.

Wer erkennt diesen jungen Mann? Foto: Polizei Hagen

Wer erkennt diesen jungen Mann? Foto: Polizei Hagen

Wer erkennt diesen jungen Mann? Foto: Polizei Hagen

