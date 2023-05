Fahrrad: So schneidet Breckerfeld beim Stadtradeln ab

Breckerfeld. Das Stadtradeln in Breckerfeld ist am 1. Mai gestartet. Anmeldung sind immer noch möglich. Zeit für eine erste Bilanz.

Die „Offene Gruppe“ Breckerfeld liegt im Ranking der Hansestadt vorn, gefolgt von der Mountainbiker-Truppe des TuS Breckerfeld, die ja aus Menschen besteht, denen das Radeln nahe liegt. Auf Rang drei liegt der Ortsverein der Grünen, der ein eigenes Team gemeldet habe. Nachzulesen ist all das in der Stadtradel-App, über die all jene leicht Kilometer sammeln können, die sich zum Stadtradeln angemeldet haben. Seit Anfang Mai läuft die Aktion. Rund die Hälfte der Aktionszeitraums ist rum – Zeit für eine Bilanz.

3412 Kilometer – Stand Donnerstag, 13 Uhr – haben die Teilnehmer aus Breckerfeld insgesamt seit dem 1. Mai zurückgelegt. Was gleichbedeutend mit Platz 345 im bundesweiten Städteranking ist. Da wiederum führt Waldorf im Rhein-Neckar-Kreis (1,2 Millionen Kilometer) vor Münster 999.092 Kilometer.

1516 Kilometer für das Offene Team

1516 entfallen in Breckerfeld auf das Offene Team und seine 15 Mitglieder, 1037 auf das Team TuS Mtb, das allerdings auch fünf Mitglieder weniger hat und damit knapp in der Wertung Kilometer pro Kopf vorne liegt.

Im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sind 2340 Radfahrer beim Stadtradeln dabei. 259.614 Kilometer sind bisher zusammengekommen. Dadurch sind 42 Tonnen CO-Ausstoß vermieden worden – zumindest theoretisch, wenn man unterstellt, dass jede dieser Fahrten sonst mit dem Auto unternommen worden wäre.

Bundesweiter Wettbewerb

Das Stadtradeln ist ein bundesweiter Wettbewerb. Er wirbt dafür, möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen und so für den Klimaschutz in die Pedale zu treten. Der Aktionszeitraum beträgt für alle teilnehmenden Kommunen zwischen Schleswig-Holstein und Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen jeweils drei Wochen. Im Ennepe-Ruhr-Kreis läuft er noch bis Sonntag, 21. Mai.

Der Blick in die Ergebnisliste für den Ennepe-Ruhr-Kreis https://www.stadtradeln.de/ennepe-ruhr-kreis liefert neben dem Gesamtergebnis zahlreiche interessante Details. So ist in allen Kreisen und Kommunen auch aufgeführt, wie viele Parlamentarier – also Abgeordnete in Bundes-, Länder-, Kreisparlamenten oder Räten der Städte mitmachen. Und das ist in Breckerfeld nur eine oder einer.

Anmeldungen noch immer möglich

Auch wenn der Startschuss schon gefallen ist, wer bereits regelmäßig in die Pedale tritt oder jetzt in die Pedale treten möchte, kann sich nach wie vor noch anmelden. Alle, die im Kreisgebiet wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen, können Fahrradkilometer sammeln. Diese zählen dreifach: Für das jeweilige Team, die Stadt und den Kreis.

Da der Aktionszeitraum in den bundesweit beteiligten mehr als 2600 Kommunen zu unterschiedlichen Zeiten läuft, wird erst Anfang Oktober feststehen, welchen Platz der Ennepe-Ruhr-Kreis, welche Plätze die Städte in der Gesamtrangliste belegen. Im letzten Jahr waren die von 2568 Personen gesammelten über 530.000 Kilometer für den Kreis gleichbedeutend mit Platz 94 unter mehr als 2500 Kommunen. Seinerzeit hatten sich acht kreisangehörige Städte beteiligt, dieses Jahr sind mit Breckerfeld alle dabei.

