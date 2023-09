Mobilität in Hagen Fahrradstellplätze am Bahnhof: Note „befriedigend“ für Hagen

Hagen. Ein Automobilclub hat die Situation der Fahrrad-Abstellplätze am Bahnhof Hagen unter die Lupe genommen.

Im Zuge seiner diesjährigen Beteiligung an der Europäischen Mobilitätswoche, die unter dem Slogan ,,Save Energy“ steht, überprüft der Auto Club Europa (ACE) bundesweit den Zustand von Fahrradparkplätzen an Bahnkontenpunkten. In Zusammenarbeit mit seinem Ehrenamt werden zwischen dem 16. und 22. September bundesweit mindestens 30 Fahrradparkplätze an wichtigen Bahnhöfen anhand ausgewählter Kriterien geprüft. Diese Kriterien lassen sich in die vier Kategorien Stellplatz, Lage und Anbindung, Sicherheit sowie Extrapunkte unterteilen. Ziel der Aktionen ist es, auf Missstände hinzuweisen, Verbesserungen anzustoßen und Lob auszusprechen.

Lob und Kritik

So war der ACE in der vergangenen Woche auch in Hagen aktiv. Die Tester fanden eine befriedigende Radinfrastruktur vor. Neben diebstahlsicheren und witterungsgeschützten Fahrradboxen gibt es Sammelgaragen als besonderen Schutz vor Diebstahl und Vandalismus. Neben diesem kostenpflichtigen Angebot finden sich auch kostenfrei Abstellmöglichkeiten. Zudem ist der Platz an die lokale Radinfrastruktur angebunden und gut zugänglich. Die Abstellplätze in den Sammelgaragen und den Fahrradboxen können digital gebucht werden.

„Neben der Auslastung und Buchung kann man bei diesem Angebot auch sehen welche Fahrradboxen das Laden von E-Bikes ermöglichen“, hebt der Regionalbeauftragte des ACE, Roger Zwiehoff, hervor. Trotz der vielen positiven Punkte könne dennoch nicht gänzlich auf konstruktive Kritik verzichtet werden. So verweisen die Tester des ACE darauf, dass es keine Reparaturstation mit Werkzeug und Luftpumpe gibt oder ein Schlauchautomat am Bahnhof Hagen fehlt.

