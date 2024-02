Fahrspuren auf der Altenhagener Brücke in Hagen gesperrt

Auf und unter der Altenhagener Brücke in Hagen werden die Fahrspuren an zwei Tagen gesperrt.

Hagen Die Fahrspuren auf und unterhalb der Altenhagener Brücke werden in der kommenden Woche an zwei Tagen gesperrt. Hier die Details.

Um Untersuchungen am nördlichen Abfahrtsarm der Altenhagener Brücke im Zuge des Märkischen Rings (B54) durchzuführen, sperrt der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) am kommenden Mittwoch und Donnerstag, 21. und 22. Februar, die Fahrspuren auf und unterhalb der Brücke.

Zunächst werden am Mittwoch, 21. Februar, von etwa 9 bis 16 Uhr die beiden Fahrspuren der Eckeseyer Straße unterhalb der Brücke abwechselnd gesperrt. Eine Umleitung des Verkehrs ist nicht erforderlich.

Eine Umleitung ist ausgeschildert

Dann erfolgt am Donnerstag, 22. Februar, von 9 bis 16 Uhr auf der Brücke eine vollständige Sperrung der B54. Das betrifft die Fahrspur in Richtung Eckesey. Der Verkehr wird hierzu vom Märkischen Ring unter der Brücke entlang und über die Eckeseyer Straße wieder auf die B54 hochgeführt. Die Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert.

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen bittet für die auftretenden Behinderungen während der Arbeiten um Verständnis.

Über Zukunft des großen Bauwerks noch nicht entschieden

Wie es in Zukunft mit der Altenhagener Brücke weitergeht, steht nach wie vor in den Sternen. Aus den Reihen der Hagener Politik wurde im vergangenen Jahr zwar das vorläufige Signal gesendet, auf den kolorierten Stahlbeton-Koloss in Zukunft verzichten zu wollen. Sowohl ein Abriss als auch eine Umnutzung zu einem Park in luftiger Höhe sind vorstellbar. Eine endgültige Entscheidung über die Ebene 2 soll jedoch erst erfolgen, wenn die Auswirkungen auf das künftige Verkehrsnetz und die Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens prognostiziert worden sind.

Ein Planungsbüro hat vor sieben Jahren schon einmal verschiedene Szenarien einer künftigen Verkehrsführung erarbeitet. Diese müssten jedoch noch einmal den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Mittel für die erforderlichen Untersuchungen wird der Kämmerer erst im Doppelhaushalt 2024/25 bereitstellen.

Auch für den Ersatzneubau der Eckeseyer Brücke – also der Verlängerung der „Ebene 2“ über die Bahnanlagen hinweg in Richtung Bahnhofshinterfahrung – gibt es noch keinen zeitlichen Rahmen.

