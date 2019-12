Familie Bien und das Ende einer Hagener Markt-Ära

Frische Eier, Nudeln, Fleisch aus der Region – die Biens wissen ganz genau, wo ihre Ware her kommt. In dritter Generation steht die Herdecker Familie bereits im Verkaufswagen. Egal ob in Herdecke oder in Hagen-Boele, der Innenstadt oder auf der Springe – ihre Kunden kennen sie bereits seit gut 20 Jahren. Nun aber ist Schluss mit dem Verkauf, Schluss mit der Heimat – zumindest wohn- und arbeitstechnisch. „Ich kann nicht mehr. Meine Knie sind kaputt und meine Lunge macht das auch nicht mehr mit“, sagt Horst Bien. Der 54-Jährige ist an der Lunge erkrankt. Heilen – so verrät Michaela Bien – kann man die Krankheit nicht mehr. Nun sei es an der Zeit, die kommenden Jahre gemeinsam zu genießen. „Spazieren gehen, Freunde kennenlernen, wir wollen einfach leben“, sagt Horst Bien und lacht. Am 30. März ist es soweit – dann zieht das Ehepaar nach Norddeutschland.

Blick auf den Boeler Wochenmarkt. Foto: Michael Kleinrensing

Der Tagesablauf

Den Verkaufsstand aber hat die Familie am Wochenende bereits geschlossen. Am Donnerstag war ihr letzter Tag auf dem Herdecker Wochenmarkt. Letzter Verkauf war dann am Samstag auf der Springe. „Dann werde ich bestimmt weinen. Der Wochenmarkt ist mein Leben“, sagte Horst Biene noch vor dem letzten Verkauf. Die Familie habe sich bewusst dieses Datum für ihren Abschied gesetzt. „Für uns endet diese Woche eh das Weihnachtsgeschäft. Es ist quasi ein Jahresabschluss“, sagt seine Frau Michaela, die auf viele bunte Blumensträuße im Verkaufswagen zeigt. „Die haben uns unsere Kunden zum Abschied gebracht. Auch selbst gebackene Plätzchen haben wir bekommen. Das ist nicht selbstverständlich. Das macht den Abschied für uns natürlich schwerer“, sagt sie. Sie gehe mit einem lachenden aber auch mit einem weinenden Auge. „Wenn man merkt, dass es nicht mehr geht, ist es besser frühzeitig aufzuhören.“

Seit 25 Jahren wohnt Familie Bien gemeinsam in Herdecke, seit 20 Jahren steht sie auf den Wochenmärkten in Hagen und Herdecke – vier Tage die Woche. Um halb vier heißt es bereits: aufstehen! „Und vor halb vier nachmittags sind wir eigentlich nie zu Hause“, sagt Michaela Bien. Am Freitag werde es nicht selten halb acht. Und zu Hause warte bereits weitere Arbeit: Die Bücher müssen gemacht und Bestellungen aufgegeben werden, Wäsche waschen, Auto sauber machen und vieles mehr. „Viele denken, wir stehen nur hier auf dem Markt und danach haben wir Feierabend, aber das ist nicht so“, so Michaela Bien, die ihre Arbeit gerne gemacht hat. „Wir sind kritische Esser. Was wir selbst nicht mögen, würden wir auch niemals verkaufen.“ Und das schätzen ihre Kunden. Immer wieder werden sie von Passanten gegrüßt. „Es ist einfach schön hier auf dem Markt. Gleichzeitig aber tut es weh, wenn man merkt, wie alles zerbricht. Die kleinen Märkte haben es schwer“, sagt Horst Bien. Er selbst sei in den Beruf hineingewachsen. „Selbst meine Oma ging früher schon mit einer Kiste Eier auf dem Markt und mein Vater hatte sich schon in seinen jungen Jahren einen kleinen Verkaufshänger geholt. Das war um zirka 1964. Für mich würde kein anderer Beruf in Frage kommen.“ Dennoch ist es für die Familie Zeit „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Aber bleibt ein Teil der Herdecker immer in ihrem Herzen. „Ich bin gebürtige Hagenerin“, sagt Michaela, „aber ich habe immer gerne hier in Herdecke gewohnt.“

Ein Ende der Verkaufsära

Ihre Tochter, die von Klein auf den Verkauf kennt und heute selbst mit auf den Märkten steht, werde das Geschäft ihrer Eltern aber nicht übernehmen. „Wir wurden häufig gefragt, ob sie es nicht weiter machen möchte, aber das kann man alleine gar nicht. Denn für einen allein ist es einfach viel zu viel arbeit“, so Bien, der sich aber auch auf die ruhigen Zeiten in Norddeutschland freut.