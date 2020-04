Soziales Familien bieten ein neues Zuhause für Pflegekinder in Hagen

Hagen. Die Stadt Hagen sucht Familien, die Pflege-Kindern ein Zuhause geben möchten. Interessenten werden auf die Aufgabe ausführlich vorbereitet.

Nicht jedes Kind in Hagen hat das Glück, in seiner eigenen Familie aufwachsen zu können. Wenn die leiblichen Eltern überfordert oder krank sind, bieten Pflegefamilien den Kindern ein sicheres Zuhause. Der Pflegekinderdienst der Stadt Hagen sucht engagierte Familien, die sich dieser spannenden Aufgabe stellen möchten.

Wer kann überhaupt Pflegeeltern werden? „Grundsätzlich kann sich jeder bewerben. Ob Alleinstehende, Paare mit und ohne Trauschein, Familien mit Kindern, gleichgeschlechtliche Paare - theoretisch kommen viele in Frage“, erklärt Bianca Schliepkorte, Leiterin des städtischen Pflegekinderdienstes.

Interessierte können zunächst ganz unverbindlich Kontakt zu den Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes aufnehmen und ein erstes Informationsgespräch vereinbaren. Dort wird unter anderem geklärt, welche Unterlagen - beispielsweise ein Führungszeugnis oder ein Bewerberfragebogen - benötigt werden. „Manche Eltern haben sehr genaue Vorstellungen, welches Kind sie aufnehmen wollen. Für uns ist der Blick auf das Kind das Wichtigste, schließlich wird für das Kind eine Familie gesucht und nicht ein Kind für die Familie.“

Vom Gespräch bis zur Aufnahme

In einem nächsten Schritt absolvieren die Pflegeeltern ein Vorbereitungsseminar, das an zwei Abenden und zwei Samstagen stattfindet. Neben umfassenden fachlichen und sachlichen Informationen werden Impulse zur Reflexion ihrer eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen gegeben. Dabei spielen vor allem die Selbsterfahrungen und der Austausch mit anderen Pflegeeltern eine Rolle. „Bleibt der Wunsch, ein Pflegekind aufzunehmen, bei den Bewerberinnen und Bewerbern auch nach der Schulung bestehen, besuchen wir die Pflegeeltern in ihrem Zuhause“, beschreibt Cornelia Kluthke-Schröder, Mitarbeiterin des Pflegekinderdienstes, das weitere Vorgehen.

Dabei werden Einschätzungen und Vorstellungen zwischen beiden Seiten ausgetauscht. Ist die zukünftige Pflegefamilie geeignet und fühlt sich der Aufgabe gewachsen, heißt es warten - warten auf den Anruf des Pflegekinderdienstes, dass ein Kind ein neues Zuhause sucht.

Der Pflegekinderdienst der Stadt Hagen hofft auf viele Bewerberinnen und Bewerber, die „Pflege“-Kindern ein Zuhause geben möchten. Foto: Linda Kolms / Stadt Hagen

Bei Annika und Martin kam dieser Anruf vor fünf Jahren. Nach einem erfolgreichen Bewerbungsverfahren und der Teilnahme an der Pflegeelternschulung wurde ihnen im Januar 2015 Lena, die in Wirklichkeit anders heißt, vorgeschlagen. Nach einem Treffen mit der damaligen Bereitschaftspflegefamilie von Lena, das zunächst ohne Kind stattfand, lernten sich die Drei kurze Zeit später kennen.

Geduld, Belastbarkeit und Humor

Nach einigen Wochen kam Lena dann endgültig zu Annika und Martin. Seitdem hat das Ehepaar noch zwei eigene Töchter bekommen. „Wir lieben Lena wie unser eigenes Kind, da machen wir gar keinen Unterschied. Wir vergleichen die Kinder auch nicht. Uns ist es wichtig, die Stärken von Lena zu erkennen und zu fördern“, sagt Annika. Denn wie viele Pflegekinder bringt auch Lena einen Rucksack teils gefüllt mit schwierigen und problematischen Erfahrungen mit. Damit im Alltag umzugehen, ist nicht immer leicht. Daher sollten Pflegeeltern vor allem Geduld, Durchhaltevermögen, Belastbarkeit, Einfühlungsvermögen und die nötige Portion Humor mitbringen.

„Besonders wichtig ist auch das Verständnis für andere Lebenswelten und der Respekt vor der Herkunftsfamilie des Kindes. Die leiblichen Eltern sind nicht per se schlechte Eltern, nur, weil sie der täglichen Erziehungsaufgabe nicht gewachsen sind“, betont Cornelia Kluthke-Schröder.

Infobox Noch kein neuer Termin Die nächste Pflegeelternschulung sollte ursprünglich im Frühjahr stattfinden, ist aber aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie vorerst abgesagt. Wann wieder ein Vorbereitungskurs möglich ist, hängt von der Entwicklung der Situation in den kommenden Wochen ab. Dennoch hofft der Pflegekinderdienst der Stadt Hagen auf viele Bewerberinnen und Bewerber, die Kindern ein Zuhause geben möchten. Weitere Informationen zum Pflegekinderdienst sowie die Kontaktdaten der Mitarbeiterinnen finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Hagen (www.hagen.de) unter Sozialpädagogische Hilfen beim Fachbereich Jugend und Soziales.

Das bestätigen auch Annika und Martin, die immer Verständnis für Lenas leibliche Eltern hatten. Für sie zählt auch die Begleitung durch das Jugendamt, dem der Pflegekinderdienst angegliedert ist. „Wichtig ist ebenfalls die Bereitschaft, sich Hilfe zu holen und beim Jugendamt um Unterstützung zu bitten. Die Pflegefamilien stehen nicht alleine da“, erklärt Annika.