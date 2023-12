Familien-Picknick auf dem Turm: Große Versteigerung in Hagen

Hagen Tolle Preise kann man am 10.12. ersteigern. U.a. ein Konzertbesuch samt Sektempfang mit dem OB, erotische Knuddelkissen und Star-Wars-Schilder.

Es macht wirklich Spaß, die ganzen Präsente und Gutscheine, die für die große Benefiz-Versteigerung am Sonntag, 10. Dezember, in der Stadthalle Hagen eingehen, zu sichten. Der gesamte Erlös der WP-Auktion geht an den familienunterstützenden Dienst der Caritas; das ehrenamtliche Team kümmert sich um Familien mit Kindern mit Behinderung.

Auch Oberbürgermeister Erik O. Schulz beteiligt sich

Schön zu hören, dass sich auch Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz in diesem Jahr wieder für die gute Sache einbringt. Er stellt für das große Weihnachtskonzert der Bigband der Bundeswehr am 20. Dezember in der Stadthalle (das Konzert wird übrigens von dem bekannten Comedian und Schauspieler Markus Maria Profitlich moderiert) 2 x 10 Eintrittskarten im Gesamtwert von 440 Euro zur Verfügung. Und in der Pause sind jene 20 Konzertbesucher, die den Zuschlag für die Karten erhalten haben, zum Sektempfang mit dem Oberbürgermeister eingeladen.

Picknick auf dem Eugen-Richter-Turm

Und – haben Sie Lust auf ein Picknick? Die Hagener Wirtschaftsförderung spendiert einer Familie (bis sechs Personen) ein Picknick auf dem Eugen-Richter-Turm. Besagter Turm ist 285 Meter hoch und bietet einen 360-Grad-Blick über unsere Stadt. Klingt spannend, oder?

200 bis 300 Besucher werden zur Auktion in Hagen erwartet. Moderator Sven Söhnchen und Redakteurin Yvonne Hinz führen durch die amüsante Versteigerung. Foto: Alex Talash / Hagen

Aufmerksamkeit dürften auch die Präsente der besonderen Art auf sich ziehen, die uns Gestalter Hubertus (Huby) Groppe für das Benefiz-Event hat zukommen lassen. Er stiftet vier erotische Knuddelkissen aus Latex-ähnlichem Material. Kein Scherz!

Die Goldschmiede Adam lässt es funkeln; die Brüder Ingo und Burkhard Adam stiften ein wertvolles Collier samt Armband sowie eine schicke Bering-Damenarmbanduhr.

Injoy und Tanzcentrum Stein auch dabei

Sie möchten im kommenden Jahr sportlicher unterwegs sein? Das Freizeit- und Sportcenter Injoy in der Färberstraße in Hohenlimburg spendiert drei Gutscheine (u.a. für ein dreimonatiges Fitness- und Gesundheitstraining inkl. Gesundheits-Check). Und das Tanzcentrum Stein beteiligt sich an der Versteigerung mit vier Gutscheinen (Anfängerkurs für ein Paar, Disco-Fox-Kurs für ein Paar, Zumba-Kurs für eine Person und Hip-Hop-Kurs für ein Kind).

Und noch ein echter Knaller für Star-Wars-Fans: Der Cinestar auf der Springe spendiert Blechschilder mit Star-Wars-Motiven sowie Kino-Karten, und etliche Gastrobetriebe (u.a. Strandhaus Hengstey, Steakhaus Adria, Landhaus Tomas, Café Mundial und Café Stich) beteiligen sich ebenfalls.

Sitzplätze sind bei der Auktion beliebt. Aber etliche Gäste platzieren sich auch an den Stehtischen, um einen guten Überblick zu haben und ordentlich mitzusteigern. Foto: Alex Talash

250 Besucher werden erwartet

Neugierig geworden und Lust aufs Mitsteigern bekommen? Die WP-Versteigerung, die von Sven Söhnchen moderiert wird, startet am Sonntag, 10. Dezember, um 11 Uhr mit einem Schnäppchenmarkt, auf dem Accessoires zu günstigen Preisen verkauft werden. Snacks und ein Gläschen Sekt werden serviert, bis um 12 Uhr Auktionator Söhnchen zum Hammer greift und die Präsente und Gutscheine meistbietend unter die Leute (es werden ca. 250 Besucher erwartet) bringt .Der Eintritt zum Event mit Kultstatus ist frei; Besucher der Veranstaltung können den Parkplatz der Stadthalle kostenlos nutzen.

Näheres zum Spendenkonto

Wer die beliebte Benefiz-Aktion unterstützen möchte, hier die Infos zu unserem eingerichteten Spendenkonto: Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Familienunterstützender Dienst, Spendenkonto: DE 71 4505 0001 0100 1800 00. Wichtig: Spender, die eine Quittung erhalten möchten, müssen unbedingt­ ihre Adresse und das Stichwort „WP-Weihnachtsaktion“ auf dem Überweisungsträger vermerken. Wir freuen uns über Kleinbeträge genauso wie über größere Summen.

