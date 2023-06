Polizei in Hagen Familienzusammenführung in einer Zelle der Polizei Hagen

Hagen. Über eine kuriose Randerscheinung berichtet die Polizei Hagen nach einer Schwerpunktkontrolle am Donnerstagabend.

Zu einer kuriosen Begegnung ist am Donnerstag bei einem Schwerpunkteinsatz der Hagener Polizei am Bahnhof in Wehringhausen sowie in Altenhagen gekommen. Viele Uniformierte waren bis in die Abendstunden in den Stadtteilen unterwegs. Offen erkennbar und mit zivilen Einheiten kontrollierten die Beamten gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes Personen und Fahrzeuge zur Verbesserung der Sicherheit und Ordnung.

Unterstützt wurde die Hagener Polizei durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei aus Bochum. Insgesamt waren 40 Frauen und Männer eingesetzt, die mehr als 300 Personen- und Fahrzeugkontrollen durchführten. Sie erhoben insgesamt 45 Verwarnungsgelder und Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Außerdem kam es zu drei Festnahmen aufgrund von Haftbefehlen.

Ungewöhnliche Begegnung

Zu einem Kuriosum kam es in Form der Zusammenführung eines Paares im Polizeigewahrsam: Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass sich ein Fahrer mit einem falschen Pass auswies. Entsprechende polizeiliche Maßnahmen ergaben, dass der Mann eine falsche Identität benutzte. Aufgrund des gefälschten Ausweises und wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes in Deutschland wurde der Verdächtige vorläufig festgenommen und hinter Gitter gebracht.

Im Polizeigewahrsam fiel dem 35-Jährigen dann auf, dass sich ihm bekannte Kleidungsgegenstände vor einer der Zellen befanden. Darin befand sich eine festgenommene Frau, die antwortete, als der 35-Jährige zu ihr herüberrief. Auch sie war wegen Dokumentenfälschung bereits am frühen Morgen auf der Hoheleye vorläufig festgenommen worden. Im Rahmen von Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden genannten Personen offensichtlich um Lebenspartner handelte.

