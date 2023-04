Fast mystisch: Polarlichter über Hagen

Hagen. Polarlichter erhellten Montagnacht den Himmel über Hagen. Astro-Experte Stefan Erbe fotografiert aber nicht nur gerne, er ist auch Astro-Musiker.

Vielleicht haben sie ja einige aufmerksame Leute in der Nacht gesehen – die Polarlichter über Hagen. . . Am gestrigen Montag, 24. April, war über der Volmestadt ein deutliches Polarlicht zu erkennen.

Seltene Phänomene

„Diese entstehen immer dann, wenn die Sonne einen koronaren Massenauswurf hatte und dieser die Erde trifft“, erklärt Stefan Erbe, Astronomie-Experte und in der Sternwarte in Hagen „beinahe zuhause“. Erbe weiter: „Bei größeren Ausbrüchen entstehen solche Phänomene auch in unseren Breitengraden und sie können von den Wetterkameras der Sternwarte Hagen aufgezeichnet werden.“

Das Foto, das Stefan Erbe in die Redaktion gemailt hat, entstand um kurz nach Mitternacht und wurde von der Webcam des Eugen-Richter-Turmes aufgenommen.

Zum Hintergrund: Das Wetternetz der Sternwarte Hagen liefert seit vielen Jahrzehnten umfangreiche Informationen für die hiesige Region und ermöglicht die Übernahme der Daten für viele Institutionen, Städte und Kommunen.

Mehrere Kameras vor Ort

Neben diversen Messstellen betreibt sie auch mehrere Kameras zur Beobachtung von Himmelsereignissen über Hagen bzw. dem östlichen Ruhrgebiet.

Aber Stefan Erbe ist noch mehr – er ist auch Astro-Musiker. Und in dieser Person lädt er am Samstag, 29. April, um 19 Uhr zum Konzert „GENESYS 23 – the course of origin“ in die Sternarte Hagen ein.

Stefan Erbe veranstaltet erstmalig nach vielen Jahren wieder eines seiner außergewöhnlichen Konzerte am Rande des Hagener Stadtwalds.

Lädt zum Konzert am 29. April in Hagen ein: Astro-Musiker Stefan Erbe Foto: Stefan Erbe

Seit über 30 Jahren Musiker

Erbe, der neben seiner erfolgreichen Musikshow „Sound of sky“ im Planetarium in Bochum auch schon die Planetensymphonie des Hagener Planetenmodells mit dem Philharmonischen Orchester vertont hat, gehört seit über 30 Jahren zu den bekanntesten Elektronik-Musikern in Deutschland.

Seine Affinität zu den kosmischen Themen hat er bisher in mehr als 35 Alben festgehalten und auf vielen hunderten Konzerten und Festivals in ganz Europa präsentiert. Stefan Erbes aktuelles Konzertthema verbindet auch dieses Mal wieder spektakuläre Visuals mit seiner Live-Musik und lädt die Besucher auf eine Reise in eine KI-geführte Zukunft. Die Darstellungsform der Künstlichen Intelligenz findet dabei auch in seinen Bildern statt, denn Erbe hat seine Geschichte mit eigenen KI-Informationen auch „sichtbar“ zum Leben erweckt.

Es gibt nur noch Restkarten

Das Event am 29. April findet im Hörsaal der Sternwarte statt; es gibt nur noch ein paar Restkarten. Aufgrund der begrenzten Menge der Sitzplätze ist eine Ticketbuchung nur über den Vorverkauf möglich und es gibt keine Abendkasse.

Das Konzertticket kostet 10,50 Euro. Alle Besucher erhalten mit Zugang zum Konzert kostenlos eine digitale Download-Version des aktuellen GENESYS-Albums, dass insgesamt drei verschiedene Versionen beinhaltet. Eine physikalische CD-Version ist ebenfalls veröffentlicht.

Weitere Infos:

Weitere Informationen und Tickets gibt es www.erbemusic.com oder als direkter Link: https://www.erbemusic.com/deutsch/artist/stefan-erbe2/stefan-erbe2-2/135-genesys-23-live-at-sternwarte-hagen

Infos zur Sternwarte findet man unter www.sternwarte-hagen.de

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen