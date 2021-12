Fast-Unfall: Hagener bespuckt und mit Hundeleine bedroht

Lennetal. Nachdem ein 29-Jähriger im Lennetal fast mit einem Auto kollidiert war, stieg der betroffene Fahrer aus und bekam einen Wutanfall

Am Dienstagmittag kam es zwischen zwei Autofahrern zu massiven Streitigkeiten. Ein 29-jähriger Hagener gab gegenüber der Polizei an, dass er gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto den Herbecker Weg befahren habe. An einer Engstelle sei er fast mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert und musste eine Vollbremsung einleiten. Der Fahrer des Wagens sei daraufhin wutentbrannt ausgestiegen und habe dem 29-Jährigen unvermittelt in das Gesicht gespuckt.

Mit Hundeleine bedroht

Im weiteren Verlauf holte der Unbekannte eine Hundeleine aus seinem Auto und bedrohte den Hagener damit. Zudem soll er gerufen haben, dass er den 29-Jährigen aufschlitzen werde. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer mischte sich in das Geschehen ein und forderte den Hagener auf, die Örtlichkeit besser zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann nach und erstatte Strafanzeige auf einer Polizeiwache. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

