Fatale Lässigkeit beim Thema Corona

Nachdenklich und zweifelnd blickt WP-Kommentator Martin Weiske auf die zunehmende Corona-Lockerheit.

Darf man eigentlich noch vor Corona warnen? Manchmal habe ich fast den Eindruck, mich entschuldigen zu müssen, wenn ich in Hagen in drängeligen Situationen die Maske aufbehalte. Somit blicke ich auch ein wenig ratlos auf das NRW-Schulministerium, das zuletzt für November ein Ende der FFP2-Kultur an den Plätzen in der Klasse in Aussicht stellte.

Das Robert-Koch-Institut weist derweil auf einen engen Zusammenhang zwischen hohen Inzidenzwerten und Neuaufnahmen in den Krankenhäusern hin. Dort treffen die Patienten derzeit auf noch weniger Personal, weil viele Pflegekräfte inzwischen resigniert aufgegeben haben. Obendrein wird mit einer verschärften Grippewelle gerechnet, weil nach dem Corona-Winter 2020/21 bei vielen Menschen die natürlichen Abwehrmechanismen verkümmert sind. Und jetzt vermeldet die Stadt Hagen auch noch für Neuinfizierte, dass ein Drittel davon den vollen Impfschutz hat.

Das dürfte eine spannender Herbst werden, wenn die Menschen nach ihren Herbsturlauben jetzt wieder aufeinanderprallen. Für eine neue Lässigkeit gibt es da bislang wenig Spielraum.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen