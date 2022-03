Fehlende Nachfrage: Impfstelle in Breckerfeld geschlossen

Breckerfeld. An den Impfstellen bemerkt man aktuell einen massiven Terminrückgang. Die Impfstationen schließen, ein Angebot bleibt aber weiterhin bestehen.

„Leider ist die Nachfrage stark zurückgegangen. Teilweise kam es vor, dass in den sechs Stunden Öffnungszeit nur noch zehn Leute vorbeigeschaut haben“, sagt Kreis-Sprecherin Lisa Radtke mit Blick auf die fest installierten Impfstellen im Kreisgebiet.

Auch in Breckerfeld wurde eine Impfstelle im Martin-Luther-Haus im Dezember geöffnet. „Die Gesamtzahl der Impfungen dokumentieren wir leider nicht“, erklärt Lisa Radtke. Aber zumindest ein Blick auf die letzten vier Wochen zeigt auch, dass der Zulauf in der Hansestadt eher mäßig war.

Zwei Anlaufstellen im Kreis

So dokumentierte der Kreis in der Woche 21. bis 27. Februar 23 Impfungen im Martin-Luther-Haus, darunter mit vier Erstimpfungen eine besonders geringe Nachfrage nach der erstmaligen Vakzin-Gabe. In der vorigen Woche (14. bis 20. Februar) war die Resonanz mit immerhin 50 Impfungen (2 Erstimpfungen) etwas höher, in der Woche 7 bis 12. Februar waren es nur 27, noch eine Woche eher kamen immerhin 40 Impflinge ins Martin-Luther-Haus. „Es hätte sich angesichts solcher Zahlen einfach nicht mehr gelohnt, Impfstellen an so vielen verschiedenen Stellen im Kreisgebiet offen zu halten“, so Radtke weiter.

Was nicht bedeuten soll, dass alle Impfangebote eingestellt werden: „Der Impfbus wird auch weiterhin die kreisangehörigen Städte ansteuern. Außerdem gibt es noch die stationäre Impfstelle in Ennepetal“, zeigt Radtke Impfmöglichkeiten auf.

Weitere Infos zu den Angeboten gibt es unter www.en-kreis.de

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen