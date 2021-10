Wegen Wartungsarbeiten kommt es zu am Donnerstag in Hagen zu einer Programmunterbrechung.

TV Fernsehprogramme in Hagen werden zeitweise abgeschaltet

Hagen. Wer morgens früh gern den Fernseher anschaltet, sitzt am Donnerstag wohl vor einem schwarzen Bildschirm.

Aufgrund von Wartungsarbeiten und vorgeschriebener Prüfungen müssen verschiedene ARD-Fernsehprogramme in Hagen am Donnerstag, 7. Oktober, zeitweise zwischen 5 und 6 Uhr abgeschaltet werden. Das teilt der WDR Köln mit.

Der Empfang ist in dem genannten Zeitraum im Großraum Rhein-Ruhr/Hagen eingeschränkt bzw. ganz unterbrochen.

Betroffen sind folgende Kanäle: DVB-T2 Kanal 25 (ARD/WDR-Mux):

Das Erste-HD,

arte-HD,

one-HD,

WDR-HD.





DoEDVB-T2 Kanal 35 (NRW-Mux):

Phoenix-HD,

MDR S-Anhalt,

tagesschau24-HD,

NDR-FS-NDS,

SWR RP.

