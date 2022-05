Polizei in Hagen Fette Beute: Trickbetrüger nehmen in Hagen 80-Jährige aus

Hagen. Reichlich Bargeld und Schmuck hat eine Trickbetrügerin bei einer arglosen Seniorin in Hagen erbeutet. Wer kann Hinweise geben?

Trickbetrüger haben in Hagen eine Senioren überlistet und einen hohen Bargeldbetrag sowie Schmuck erbeutet. Gegen 17.45 Uhr rief am Dienstag eine bislang unbekannte Täterin auf dem Festnetztelefon der Seniorin am Bergischen Ring an. Sie gab sich als Mitarbeiterin des Amtsgerichts Hagen aus und informierte die Frau, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Die 80-Jährige müsse eine Kautionszahlung leisten, um zu verhindern, dass ihr Sohn ins Gefängnis gebracht werde.

Täterbeschreibung

Daraufhin packte die Hagenerin einen fünfstelligen Geldbetrag sowie Goldschmuck in einen Umschlag und übergab diesen vor ihrer Haustür an eine ihr ebenfalls unbekannte Dame. Diese gab sich als Frau Fischer aus. Den Polizeibeamten sagte die 80-Jährige, dass diese Frau etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß war. Sie sprach akzentfreies Deutsch und hatte schwarze, schulterlange Haare. Bekleidet war die Unbekannte mit einem hellroten Jackett.

Nach dem insgesamt 90-minütigen Telefonat rief die Hagenerin ihren Sohn an und stellte fest, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und übergaben die Ermittlungen an die Kripo. Diese sucht nun nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 986 2066 entgegen.

