Feuerwehr Feuer an Alter Molkerei in Hagen: Brandursache noch unklar

Hagen. Dichte Rauchwolken waren weit im Stadtgebiet zu sehen. Noch bis zum späten Samstagabend waren die Einsatzkräfte an der Alten Molkerei im Einsatz:

In der Alten Molkerei an der Eckeseyer Straße in Hagen hat am Samstagabend ein Gebäude gebrannt, die Eckeseyer Straße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Die Berufsfeuerwehr rückte am Abend zum Einsatzort aus – gegen 18.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Aus einem Gebäudeteil drangen dichte Rauchgase, die weit im Stadtgebiet zu sehen waren. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute gegen das Feuer vor. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr von Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr.

Große Rauchwolken stiegen auf – die Feuerwehr löschte noch bis zum späten Abend auf dem Gelände. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Verletzt wurde augenscheinlich niemand. „Die Löscharbeiten konnten gegen 21.18 Uhr beendet werden“, so ein Sprecher der Polizei. In der Vergangenheit hatte es schon häufiger Brände auf dem verlassenen Gelände gegeben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, so der Polizei-Sprecher am Sonntagmorgen. Ein Brandursachenermittler wird hinzugezogen.

