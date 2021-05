Feuer auf Campingplatz in Hagen Garenfeld

Gegen 6.40 brannte auf dem Campingplatz an der Ruhrtalstraße eine Holzhütte.

Hagen. Die Hagener Feuerwehr rückte gegen 6.40 Uhr mit dem Löschzug der Wache Ost zu einem Feuer auf dem Campingplatz Garenfeld aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Campingplatz an der Ruhrtalstraße brannte das Holzhaus in voller Ausdehnung. Es wurden weitere Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert, um die Wasserversorgung auf dem verschachtelten Gelände sicherzustellen.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. In der Hütte befanden sich nach ersten Erkenntnissen keine Personen. Die Hohenlimburger Löschgruppen stellten in der Zwischenzeit den Brandschutz an der Wache Ost sicher. Während der Löscharbeiten war die Ruhrtalstraße komplett gesperrt.

Die Brandursache muss noch von der Kriminalpolizei ermittelt werden - auch, ob es einen Zusammenhang zu einem Feuer vor genau einem Monat gibt.

