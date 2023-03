Feuer im Wald: Polizei Hagen sucht nach den Brandstiftern

In einem Wald auf dem Tücking in Hagen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei fahndet nach den Brandstiftern.

Hagen. Nach einem Feuer in einem Wald auf dem Tücking in Hagen sucht die Polizei jetzt nach den Brandstiftern. Drei Männer wurden beobachtet.

In einem Waldgebiet auf Höhe der Tückingschulstraße in Hagen haben unbekannte Personen am Mittwochmorgen Müll verbrannt. Ein 64-Jähriger war beim Spaziergang mit seinem Hund auf das ca. 1,5 Meter hohe Feuer aufmerksam geworden.

Plötzlich seien ihm zwei unbekannte Personen entgegen gelaufen. Die Männer seien in Richtung des Wanderparkplatzes gerannt, auf dem sich ein geparkter Pkw befunden habe. An dem Auto hielt sich eine dritte, unbekannte, männliche Person auf.

Zeuge beobachtet drei Männer

Der silberne oder graue Audi Kombi, bei dem es sich vermutlich um einen A4 oder A6 handelte, entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Wolfskuhler Weg. Der Zeuge gab an, dass die drei Männer alle ca. zwischen 30 und 45 Jahre alt, dunkelhäutig und mit schlanker Statur gewesen seien. Die am Audi wartende Person trug eine beige Kappe sowie eine beige Jacke. Einer der anderen Männer trug eine weiße Jacke.

Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zur Identität der Männer machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 02331/9862066 zu melden.

