Feuer in Breckerfeld: Holz-Lkw brennt in Wald komplett aus

Breckerfeld. Ein Holz-Lastwagen ist einem Waldstück in Breckerfeld komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr rückt zu einem Großeinsatz aus. Alle Hintergründe.

Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld am Mittwochabend: Ein mit Holz voll beladener Lastwagen ist in einem Waldstück oberhalb der Ennepetalsperre an der Landstraße 666 komplett ausgebrannt. Warum der Lkw zwischen den Abzweigen Ebbinghausen und Wittenstein in Brand geraten ist, ist noch offen.

Die Feuerwehr war gegen 18.45 Uhr alarmiert worden und mit einem Großaufgebot ausgerückt. Der Fahrer war mit seinem Fahrzeug unweit des Wanderweges in Richtung Ennepetalsperre in einem Waldstück zum Stehen gekommen.

Lastwagen hat nur noch Schrottwert

Der Lastwagen dürfte nach dem Feuer nur noch Schrottwert haben. Das Führerhaus des Lkw war komplett ausgebrannt.

Erschwerend kam für die Einsatzkräfte hinzu, dass die Fläche rund um den brennenden Lastwagen mit Öl kontaminiert wurde. Eine Ölspur zog sich auch über mehr als 100 Meter über die L 699 in Richtung Wittenstein hinab.

Landstraße komplett gesperrt

Während des Einsatzes musste die Landstraße, die Breckerfeld und Ennepetal miteinander verbindet, komplett gesperrt werden.

