Feuer in Hagen: Dachstuhl in Wehringhausen in Brand geraten

Feuer in Hagen: In Wehringhausen ist der Dachstuhl eines leerstehenden Hauses in Brand geraten.

Hagen. Der Dachstuhl eines leerstehenden Hauses in Hagen stand am Dienstagmorgen in Flammen. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle.

In Hagen-Wehringhausen ist am Dienstagmorgen um kurz vor 6 Uhr der Dachstuhl eines leerstehenden Hauses auf der Minervastraße in Brand geraten. Seit kurz vor 8 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hagen auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte.

Im Einsatz sind Einsatzkräfte eines Löschzuges und der Freiwilligen Feuerwehr. Die hätten mittlerweile die Nachlöscharbeiten eingeleitet. Damit werden sie voraussichtlich noch bis 10 Uhr beschäftigt sein. Da das Haus leer steht, gibt es auch keine Verletzten, so die Feuerwehr.

Feuer in Hagen: Die Brandursache ist noch unklar

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Das müsse erst die Ermittlung der Polizei Hagen zeigen. In Folge der Löscharbeiten kam es zu leichteren Verkehrsbehinderungen im Bereich der Minervastraße.

