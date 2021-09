Hausbrand Feuer in Hagen: Flammen schlagen aus Dachstuhl in Wohngebiet

Hagen. Die Feuerwehr in Hagen rückte am Donnerstagmorgen zum Loxbaum aus, wo ein Dachstuhl in Flammen stand.

Eine schwarze Rauchsäule stieg am Donnerstagmorgen über dem Wohngebiet am Loxbaum in Hagen auf. Grund war ein Feuer in einem Reihenhaus.

Gegen 10 Uhr wurde erreichte die Hagener Feuerwehr ein Notruf aus der Loxbaumstraße 16b. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen Flammen aus dem Dachstuhl und eine Rauchsäule stieg in den Himmel empor.

Brand schnell unter Kontrolle

Die Feuerwehrleute gingen sofort zum Löschen über und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Drei Bewohner des Hauses wurden aus dem Gebäude geführt und wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, vermochte am Donnerstag noch niemand zu sagen. Auch zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht.

