Zwei Jugendliche haben in Hagen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Sie hatten einen Container in Brand gesteckt.

Feuer Feuer in Hagen: Jugendliche (14) zünden Papiercontainer an

Hagen. Der Brand eines Altpapiercontainers in Hagen hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zwei Jugendliche (14) hatten ihn angezündet.

Zwei 14-Jährige haben am Donnerstagabend im Lönsweg in Boelerheide einen Papiercontainer angezündet. Gegen 18.30 Uhr sah ein 29-Jähriger beim Vorbeifahren mit seinem Auto, wie die Jugendlichen etwas in die Container warfen. Anschließend habe dieser angefangen zu rauchen und die Jungen flüchteten. Der Mann sprach die Jugendlichen an und verständigte die Polizei.

Einer der 14-Jährigen blieb stehen und wartete mit dem Zeugen auf das Eintreffen der Beamten. Er wurde später seiner Mutter übergeben. Der andere Jugendliche konnte ebenfalls ausfindig gemacht werden.

Feuerwehr löscht Container

Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige. Der Container wurde durch die Feuerwehr gelöscht, der entstandene Schaden konnte noch nicht näher beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.