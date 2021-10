Dichter Rauch über Hagen: In einer Lagerhalle in Eckesey ist es zu mehreren Explosionen gekommen.

Feuer Feuer in Hagen: Mehrere Explosionen bei Brand in Lagerhalle

Hagen. Bei einem Großbrand in Hagen ist es zu mehreren Explosionen gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Nina-Warn-App hat Alarm geschlagen.

Bei der Firma Fass Braun an der Sedanstraße in Hagen ist am Mittwochmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brennt eine Lagerhalle lichterloh. Aktuell ist der Brand noch nicht unter Kontrolle. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren befinden sich vor Ort, sind teilweise noch auf der Anfahrt.

Es ist zu mehreren Explosionen gekommen. Die Lagerhalle hat ein Ausmaß von 20 mal 50 Metern. Eine dunkle Rauchwolke ist von weitem sichtbar. Ob auch Giftstoffe ausgetreten sind, ist nach Angaben der Polizei Hagen noch nicht bekannt. Das Feuer hat sich bereits auf Gebäude benachbarter Firmen ausgedehnt. Davon ist unter anderem auch die Firma DM Stahl betroffen.

Nina-War-App schlägt für Hagen Alarm

Die Feuerwehr hat den Bereich rund um den Einsatzort weiträumig abgesperrt. „Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort und regelt den Verkehr“, so Polizeisprecher Sebastian Hirschberg. Die Eckeseyer Straße, parallel zur Sedanstraße verlaufende Hauptverkehrsachse, ist aktuell befahrbar.

Auch vor einer Drehleiter aus versuchen Einsatzkräfte der Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Foto: Alex Talash

Die Bevölkerung wurde über die Nina-App gewarnt. Es wird von Geruchsbelästigungen und Rauchniederschlag gewarnt. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. Dichter Rauch zieht teilweise durch die Straßen.

Feuer in Hagen-Eckesey: Die Feuerwehr kämpf bei einem Großbrand gegen die Flammen. Es hat mehrere Explosionen gegeben. Foto: Alex Talash

Die Menschen sind aufgefordert, sich in geschlossene Räume zu begeben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Klima- und Lüftungsanlagen sollen abgeschaltet werden. „Lassen Sie das Radio eingeschaltet und achten Sie auf Durchsagen“, heißt es in der Warnung. Und weiter: „Informieren Sie ihre Nachbarn.“

Bei der Firma Fass Braun an der Sedanstraße in Hagen brennt es. Das Unternehmen produziert in Hagen Fässer und Container. Foto: Alex Talash

Die Firma Fass Braun ist ein Familienunternehmen, das mittlerweile in dritter und vierter Generation geführt wird. Es ist spezialisiert auf Industrieverpackungen. In Hagen werden Container, Blechfässer, PE-Fässer und Kanister produziert. Fass Braun wurde 1946 gegründet. Am Standort Eckesey befindet sich die Firma, die sich ursprünglich auf Holzverarbeitung spezialisiert hatte, seit 1955. Das Betriebsgelände umfasst nach Zukäufen in den 60er Jahren 30.000 Quadratmeter.

Bei der ebenfalls betroffenen Firma Stahl-Service-Center DM-Stahl GmbH hat man sich auf den Zuschnitt von Blechen spezialisiert.

Serie von Großbränden bei Firmen in Hagen

Das Feuer in Eckesey ist bereits der dritte Großbrand bei einer Firma innerhalb kürzester Zeit. Vor nicht einmal drei Wochen hatte es bei der Hagener Firma Rudolf Rafflenbeul Stahlwarenfabrik in Eilpe gebrannt. Salzsäure war in die Volme gelaufen. Anfang September war eine Halle bei der Drahtzieherei Hagener Feinstahl in Flammen aufgegangen.

Bei der Firma Fass Braun in Eckesey ist es zu einem Großbrand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Der Rauch ist von der Innenstadt aus sichtbar. Foto: Laura Handke

