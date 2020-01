Hagen. Bei einem Großeinsatz der Feuerwehr kommt es am Dienstagabend in Hagen zu dramatischen Szenen. Eine Frau will aus dem Fenster springen.

Feuer in Hagen: Verzweifelte Frau will aus Fenster springen

Dramatische Szenen bei einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Taubenstraße in Hagen: Eine Bewohnerin, die ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft zur Villa Post in Hagen hat, steht bereits im Fenster und droht aus Verzweiflung, sich in die Tiefe zu stürzen.

Die Feuerwehr, Polizei und Angehörige versuchen verzweifelt, sie von einem Sprung abzuhalten. Dichter Rauch, der sich in ihrer Wohnung ausgebreitet hat, quillt hinter ihr aus dem Fenster heraus. Die Frau allerdings hält aus, bis die Drehleiter der Feuerwehr am Einsatzort eintrifft. Den Feuerwehrleuten gelingt es schließlich, die Frau zu retten. Parallel haben weitere Kräfte an der Rückseite des Hauses mit Steckleitern Menschen aus dem völlig verqualmten Haus geholt.

Feuer offenbar im Keller ausgebrochen

Per Drehleiter rettet die Feuerwehr Hagen insgesamt sechs Personen aus dem Mehrfamilienhaus. Foto: Alex Talash

„Insgesamt haben wir elf Personen und einen Hund aus dem Gebäude gerettet“, erklärt Dennis Hoff, Sprecher der Feuerwehr Hagen, „sechs Menschen haben wir über die Drehleiter aus dem Haus heraus geholt, fünf über Steckleitern.“

Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr zunächst zu einem Kellerbrand. Der dichte Rauch war aber offenbar schnell durch die Flure und das Treppenhaus in die oberen Etagen gezogen und hatte sich bis in die Wohnungen ausgebreitet.

Rettungsweg für Bewohner versperrt

Die fatale Folge: Für mehrere Bewohner war der nahe liegende Rettungsweg durch das Treppenhaus nicht mehr zu passieren. Menschen, denen es gelungen war, rechtzeitig ins Freie zu kommen, brachen erschöpft vor dem Haus zusammen. Die Feuerwehr rief einen Massenanfall von Verletzten aus. Acht Personen erlitten Rauchgasvergiftungen. Sie wurden zunächst in der Volkshochschule betreut und später in Krankenhäuser eingeliefert.

„Es ist immer kritisch, wenn sich Rauch im Gebäude ausbreitet“, so Dennis Hoff. Wie genau die Situation sich in dem Mehrfamilienhaus darstellte – dazu konnte der Feuerwehrsprecher keine Einschätzung abgeben.

Hagener Polizei sperrt Park um die Villa Post

Rund um den Einsatzort war auch die Hagener Polizei mit verstärkten Kräften im Einsatz. Dabei ging es vor allem darum, zahlreiche Schaulustige vom Einsatzort fernzuhalten. Die Polizei sperrte schließlich den Park rund um die Villa Post, in der die Volkshochschule der Stadt Hagen untergebracht ist, ab.

Warum es in dem fünfgeschossigen Haus zu dem Brand gekommen ist, ist noch völlig offen. Vermutlich wird die Brandursache erst feststehen, wenn die Ermittlungen der Brandsachverständigen der Polizei abgeschlossen sind.