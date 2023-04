Feuerwehr befreit Breckerfelder aus seinem Auto

Breckerfeld. Nach einem Wildunfall musste die Feuerwehr Breckerfeld einen Autofahrer aus seinem Pkw befreien.

Nach einem Verkehrsunfall hat die Feuerwehr Breckerfeld am Ostermontag einen Autofahrer aus seinem Pkw befreit. Gegen 21.15 Uhr wurden an dem Abend die Löschgruppe Delle sowie der Löschzug Breckerfeld alarmiert. Ein Autofahrer war auf der Deller Straße in Fahrtrichtung Ennepetal unterwegs und musste dort einem Wildtier ausweichen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und erst in der Böschung zum Stehen. Durch die Büsche war es dem Fahrer unmöglich sein Fahrzeug zu verlassen.

Bewuchs mit Kettensäge entfernt

Die eingesetzten Kräfte entfernten daraufhin die Äste und Büsche mit einer Kettensäge. Danach konnte die Fahrertür geöffnet werden. Der Fahrer hatte sich leicht verletzt und wurde aus dem Auto befreit, an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße gesperrt. Die Einsatzstelle wurde, nach den erfolgreich durchgeführten Maßnahmen, an die Polizei übergeben.

