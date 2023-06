Feuerwehr Hagen: Handy-Update löst Flut von Notrufen aus

Hagen. Die Leitstelle der Feuerwehr Hagen und die im EN-Kreis beklagen eine Welle von Notrufen. Dahinter steckt ein Handyupdate. Was Nutzer tun können.

In den Leitstellen der Feuerwehr Hagen und in der Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises ist die Anzahl der eingehenden Notrufe in den letzten Tagen rasant gestiegen. Der Grund dafür liegt allerdings nicht in einem erhöhten Einsatzaufkommen, sondern in einem Update des Handy-Betriebssystems Android.

„Mit diesem Update ist offenbar wesentlich leichter geworden, einen Notruf abzusetzen“, erklärt Peter Thiele, Sprecher der Feuerwehr Hagen, der von 23 Notrufen innerhalb von zwölf Stunden berichtet, „grundsätzlich begrüßen wir das. Allerdings kommt es immer wieder dazu, dass Smartphone-Nutzer versehentlich in unserer Leitstelle landen.“

Erschütterung kann Notruf auslösen

Ähnliches berichtet auch der Ennepe-Ruhr-Kreis: Der Notruf werde häufig bereits abgesetzt, wenn das Handy erschüttert wird. Behoben werden könne das Problem durch ein erneutes Update, das die Hersteller Anfang dieser Woche zur Verfügung gestellt hätten.

Um die Fehlanrufe über die wichtige 112 und die daraus resultierende Mehrbelastung in der Leitstelle schnellstmöglich wieder zu reduzieren, sollten alle Nutzer von Android Geräten die Updates installieren“, appelliert Leitstellenleiter Markus Goebel. Laut Goebel bemerkten viele Leitstellen bereits im April eine langsame, aber stetige Zunahme unbeabsichtigter Anrufe.

Weltweites Phänomen

Im Austausch mit verschiedenen Arbeitsgruppen auf Landes- und Bundesebene wurde dann klar: Das Phänomen beschränkt sich nicht auf den Ennepe-Ruhr-Kreis, tritt vielmehr weltweit auf.

