Feuerwehr Hagen warnt: Fenster und Türen in Haspe schließen

Das Feuer am verfallenden Vereinsheim am Sportplatz Quambusch ist nur schwer unter Kontrolle zu bringen.

Haspe. Zu einem Großeinsatz muss die Feuerwehr Hagen am Sonntag zum Quambusch ausrücken. Die Lage dort gestaltet sich schwierig.

Ein Brand mit erheblicher Rauchentwicklung hat am Sonntag in den Mittagsstunden für einen ausgedehnten Einsatz der Hagener Feuerwehr in Haspe gesorgt. Am Quambusch stand zum wiederholten Male das ehemalige Vereinsheim am längst zugewucherten Sportplatz in Flammen. Angesichts des erheblichen Rauches, der die Luft im Umfeld schwängerte, lösten die Einsatzkräfte die NINA-Warn-App aus, um die Menschen aufzufordern, Fenster und Türen zu schließen sowie die Klimaanlagen auszuschalten.

Fenster und Türen zugemauert

Ohnehin gestaltete sich die Löscharbeiten, an denen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Einheiten beteiligt waren, äußerst schwierig. Zeitweise schlugen die Flammen meterhoch aus dem abrissreifen Gebäude, weil die Retter Mühe hatten, durch die vielen zugemauerten Fenster und Türen überhaupt zu den Brandherden im Inneren des Baus vorzudringen. So richtete sich der Fokus bei sommerlicher Hitze zunächst einmal darauf, ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende wuchernde Grün sowie die dahinter stehenden Wohngebäude zu verhindern. Nur mühsam gelang es letztlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Ursache ist zurzeit noch völlig unklar.

