Feuerwehr rückt zu Gymnasium Hohenlimburg aus

Am Donnerstag ist die Feuerwehr zum Gymnasium Hohenlimburg ausgerückt. Grund dafür war Rauchentwicklung in einem freistehenden Toilettengebäude.

Elsey. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug am Gymnasium Hohenlimburg an. Grund für den Einsatz war angezündetes Klopapier:

Angezündetes Klopapier sorgte am Donnerstag für einen Einsatz der Feuerwehr am Gymnasium Hohenlimburg. Gegen Mittag ging der Alarm bei der Feuerwehr ein und ein Löschzug rückte zum Gymnasium in der Wiesenstraße aus. Grund für den Alarm war Rauchentwicklung in einem freistehenden Toilettengebäude auf dem Schulgelände.

Schulbetrieb lief weiter

Vor Ankunft der Feuerwehr hatten Schüler, Lehrer und Hausmeister bereits schnell reagiert. Die angerückten Einsatzkräfte konnte vor Ort schnell Entwarnung gegeben. Das Gebäude wurde darauf gründlich gelüftet, berichtet Peter Thiele, Sprecher Feuerwehr Hagen. Es kam zu keinen größeren Schäden und verletzt wurde niemand. Der Schulbetrieb wurde durch den Feuerwehreinsatz nicht unterbrochen.

Grund für die Rauchentwicklung war Klopapier, das ein unbekannter Schüler angezündet hat. Die Suche nach dem Verursacher läuft.

