Brand Feuerwehreinsatz in Hagen: Auto brennt komplett aus

Hagen Ein Autofahrer bemerkt plötzlich ein Feuer an seinem Wagen. Als die Feuerwehr am Volmeabstieg eintrifft, ist es schon nicht mehr zu retten.

Ein Auto ist auf dem Volmeabstieg in Hagen völlig ausgebrannt. Der Opelfahrer hatte gegen 16 Uhr eigenständig die Feuerwehr alarmiert, nachdem er während der Fahrt einen Brand an seinem Fahrzeug bemerkt hatte.

Eine Fahrspur für die Löscharbeiten gesperrt

Als die Feuerwehr am Volmeabstieg (auf Höhe der Autobahnauffahrt Hagen-Süd) eintraf, war das Fahrzeug schon nicht mehr zu retten. Der Autofahrer hatte es an den Fahrbahnrand gesteuert und konnte glücklicherweise unverletzt seinen Wagen verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem speziellen Löschmittel. Während der Löscharbeiten musste die Fahrspur Richtung Hagen gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Kräfte der Feuerwehr nutzten Sonderlöschmittel, um den Brand zu löschen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen