Fichte-Gymnasium Hagen holt sich Ehrung in Düsseldorf ab

Hagen. Das Fichte-Gymnasium Hagen darf sich „Digitale Schule“ nennen. Schulleiter Fischer ist stolz auf die digitale Transformation an seiner Schule.

Das Fichte-Gymnasium Hagen wurde als eine von 75 Schulen in Nordrhein-Westfalen mit dem Titel „Digitale Schule“ von der Ministerin für Schule und Bildung des Landes NRW, Dorothee Feller, ausgezeichnet. „Für uns als Hagener Schule ist das ein ganz toller Erfolg und Ansporn zugleich“, freute sich Schulleiter Christian Fischer nach der Auszeichnung im Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf.

Das Fichte-Gymnasium war bei der Ehrung neben Fischer vertreten durch seinen Digitalisierungsbeauftragten Dominik Severing sowie Verwaltungskoordinator Stephan Osebold.

Den Schulen wurde es durch einen Kriterienkatalog ermöglicht, eine Standortbestimmung sowie eine Selbsteinschätzung zum Thema „Digitalisierung“ vorzunehmen und Anregungen umzusetzen. Dabei spielten Pädagogik und Lernkulturen, die Qualifizierung der Lehrkräfte, die regionale Vernetzung, ein Konzept samt Verstetigung sowie die technische Ausstattung eine entscheidende Rolle. Bei Vorliegen einer entsprechenden Profilbildung und nach Prüfung durch eine externe Jury dürfen sie sich „Digitale Schule“ nennen. Die Ehrung als „Digitale Schule“ ist dabei wissenschaftlich basiert, verbandsneutral sowie unabhängig.

Einziges Gymnasium in Hagen mit dieser Auszeichnung

Fichte-Leiter Christian Fischer zeigte sich sehr zufrieden: „Das Fichte-Gymnasium hat in den letzten Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass alle Beteiligten die digitale Transformation sinnvoll begleiten und gestalten wollen. Dabei stellen wir als Schule immer die Lernenden in den Mittelpunkt, um in Kooperation mit ihnen die Eigeninitiative und die Motivation für diesen Weg zu fördern.“ Dies sei nun durch das Schulministerium gewürdigt worden und er sei stolz, dass das Fichte als einziges Gymnasium in Hagen diese Ehrung erhalten habe.

Erst im Frühjahr war das Fichte-Gymnasium als MINT-Schule bestätigt worden.

Schulministerin Feller erklärte, der wissenschaftlich-technische Fortschritt beschleunige sich rasant: „Schulen, die ihre Schülerinnen und Schüler für Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Informatik und Technik begeistern, bauen kräftig an der Zukunft mit und bieten den vielen MINT-Talenten in Nordrhein-Westfalen Raum für neue Ideen und Forschungsansätze.“

