Fichte-Gymnasium in Hagen wird als MINT-Schule bestätigt

Hagen. Großer Erfolg für das Fichte-Gymnasium Hagen: Die Schule wurde als MINT-Bildungsstätte bestätigt. Das sagt der Schulleiter.

Das Fichte-Gymnasium in Hagen darf auch in den nächsten Jahren den Titel MINT-EC-Schule führen. Damit ist die traditionsreiche Lehranstalt in Hagen weiterhin Teil des deutschlandweiten Excellence-Schulnetzwerkes, was der Förderung und Unterstützung von Schülern, die an mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereichen interessiert sind, zu Gute kommen wird. Damit wird am Fichte die seit 2001 bestehende, ununterbrochene Zertifizierung als MINT-Schule (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) fortgeschrieben.

Die zuständige Bewertungsstelle führte anlässlich der Wiederzertifizierung an, dass der MINT-Schwerpunkt am Fichte eine lange Tradition genieße. Die MINT-Profilklassen, die vertiefenden Angebote im Wahlpflichtbereich ab Klasse 9, das vielfältige Angebot an Arbeitsgemeinschaften und Projekten sowie die verschiedenen Kooperationen, beispielsweise im Rahmen des MiLeNa-Clusters (MINT-Lehrer-Nachwuchsförderung), hätten einen hohen Stellenwert. MINT-Fächer und MINT-Angebote seien ein fester Bestandteil des täglichen Schulangebots.

Neue Jugend-forscht-AG

Neu etabliert hat das Fichte-Gymnasium eine Jugend-forscht-AG; Projekttage mit naturwissenschaftlichen Schwerpunkten und eine MINT-Projektwoche zum Thema MINT-Escape-Rooms sind bereits fest eingeplant.

Auch die digitale Transformation des Fichte-Gymnasiums wurde bewertet und als nachhaltig angelegt gesehen. Bei der Beurteilung der MINT-Fachkommission fanden sowohl herausragende MINT-Aktivitäten, das MINT-Profil als auch eine aktive Beteiligung am Netzwerkleben Berücksichtigung, also Nutzung der Angebote und Kooperationen im Netzwerk. Beides sahen die Juroren des Excellence-Netzwerks am Fichte-Gymnasium gegeben.

Fichte-Schulleiter Christian Fischer sagte: „Diese Wiederzertifizierung des Fichte-Gymnasiums als MINT-EC-Schule ist ein außerordentlich positives Signal an die Hagener Schullandschaft.“ Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen sei es den Lehrkräften um die MINT-Koordinatorinnen Kristina Thißen und Claudia Hamann gelungen, das MINT-Profil zu schärfen und diesen Zweig am Fichte-Gymnasium zukunftsträchtig auszubauen.

