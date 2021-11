Filiale schließt – Commerzbank kehrt Hohenlimburg den Rücken

Die Filiale der Commerzbank in Hohenlimburg schließt in drei Wochen. Auch die Filiale der Bank in Haspe schließt zum Jahresende.

Hohenlimburg. Im Dezember räumt die Commerzbank ihre Filiale in Hohenlimburg komplett. Die nächstgelegenen Standorte sind künftig in Hagen-Mitte und Iserlohn

Die Commerzbank wird die Innenstadt von Hohenlimburg zum Jahresende verlassen. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt eine Sprecherin der Bank, dass die Filiale zum 7. Dezember ihre Pforten komplett schließt. Wie die Immobilie an der Herrenstraße 5 danach genutzt wird, das werde zurzeit geprüft. Für Kunden der Bank aus dem Raum Hohenlimburg heißt das, für die räumlich nächstgelegene Filiale der Commerzbank müssen sie künftig nach Iserlohn oder Hagen-Mitte fahren.

+++ Lesen Sie auch: Hagen: Commerzbank schließt Filialen in zwei Bezirken +++

In der Filiale waren bis zur Corona-Pandemie noch zwei Mitarbeiter für die Kundenberatung eingesetzt. Mit der Pandemie wurden die Mitarbeiter abgezogen und seither stehen in der Filiale nur noch Automaten zur Verfügung. Über die Schließung ihrer Filiale werden die Kunden schriftlich informiert, so die Sprecherin des Bankhauses.

74 Filialschließungen in NRW bis Jahresende

Die Filiale in Hohenlimburg ist einer von insgesamt 74 Standorten in NRW, die die Commerzbank noch in diesem Jahr schließen möchte. Die Schließung von weiteren 24 Filialen landesweit folgt dann im kommenden Jahr. Die Commerzbank erklärt den Schritt mit dem Kundenverhalten, das sich in den vergangenen Jahren zunehmend verändert habe – weg von der Filiale vor Ort, hin zu Online-Services. Bei der Commerzbank sei die Banking-App für das Smartphone inzwischen der am häufigsten gewählte Zugangskanal. Vier von fünf digital eröffneten Wertpapier-Sparplänen erfolgte bereits übers Handy, aber auch Ratenkredite werden heute ganz überwiegend online abgeschlossen, so die Commerzbank. „Das zeigt uns: Viele Kunden, die einst skeptisch waren, haben sich inzwischen für das Online- und Mobile Banking entschieden“, sagt Thomas Boerner, Marktbereichsleiter bei der Commerzbank. Künftig wolle man daher „die digitale Beratungsbank für Deutschland“ werden. Dazu gehörten neben dem Digitalangebot weiter auch das persönliche Gespräch. Daher wolle man die telefonische Beratung erweitern. Künftig können sich Kunden unter der 069 5 8000 8000 beraten lassen.

Ausweichen auf Automaten und Einzelhandel

Commerzbank-Kunden können Bargeld zudem kostenlos an Automaten der Cash-Group nutzen (Deutsche Bank, HypoVereinsbank und Postbank) abheben. Darüber hinaus sind kostenlose Barauszahlungen auch im Rahmen eines Einkaufs im Einzelhandel und bei Tankstellen möglich: in Hohenlimburg und Umgebung zum Beispiel bei Rewe, Penny, Netto, Lidl, Kaufland oder DM (Alle Alternativen unter: https://filialsuche.commerzbank.de / Reiter ‚Filialen und Geldautomaten‘ bzw. ‚Einzelhandel Bargeldservice‘). Auch das Bezahlen per Smartphone und Smartwatch gewinne an Bedeutung.

Volksbank Hohenlimburg hält Berater vor Ort

Für Bankkunden, die Wert auf einen Bankberater vor Ort legen, verbleibt in der Hohenlimburger Innenstadt künftig nur noch die Volksbank als Anlaufstelle. Bei der Sparkasse sind die Berater und Beraterinnen von der Geschäftsstelle Innenstadt nach Elsey gewechselt. In der Innenstadt verblieben ist ein SB-Standort. Die Deutsche Bank kündigte im Sommer an, ihren Standort an der Stennertstraße zum Ende dieses Jahres zu schließen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen