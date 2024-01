Finanzamt Hagen bietet direkten Draht für Ehrenamtliche

Hagen Zum Start ins neue Jahr gibt es im Finanzamt Hagen eine Ansprechperson speziell für Menschen, die sich in gemeinnützigen Vereinen engagieren.

Neuer Service zum Start ins neue Jahr: Das Finanzamt Hagen hat jetzt eine eigene Ansprechperson für das Ehrenamt. Diese steht in Zukunft bereit, um engagierten Menschen aus steuerlich nicht beratenen gemeinnützigen Vereinen bei Fragestellungen rund um die Rechte und Pflichten im Besteuerungsverfahren zur Seite zu stehen.

„Das Ehrenamt macht unsere Heimat lebenswert und unsere Gemeinschaft vor Ort stark. Deshalb wollen wir den Menschen, die sich in unseren vielen Vereinen für das Gemeinwohl einsetzen, bürokratische Hürden so weit wie möglich aus dem Weg räumen“, informiert Frauke Overbeck, Leiterin des Finanzamts Hagen. „Sie sollen sich lieber mit ihrem tollen Einsatz für das, was ihnen am Herzen liegt, beschäftigen als mit der Frage nach Dokumentationspflichten. Bei der kann unsere feste Ansprechperson in Zukunft direkt weiterhelfen und unterstützen.“

Initiative des Ministers

Die zentralen Ansprechpersonen für das Ehrenamt, so teilt die Behörde mit, wurden mit dem Jahreswechsel in der gesamten nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung eingeführt. Grundlage war ein entsprechender Erlass von Finanzminister Marcus Optendrenk. „Der Beitrag, den die engagierten Menschen in den Vereinen unseres Landes zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten, ist unbezahlbar“, erklärt der Minister. „Der direkte Ehrenamts-Draht ins Finanzamt soll Vereinen und Engagierten künftig den Rücken freihalten für das, was sie gut können und gern tun: in ihrer Heimat etwas für die Menschen bewegen.“

Unter der Telefonnummer 02331/180-0 können sich Ratsuchende in Hagen ab sofort direkt mit der Ansprechperson für das Ehrenamt verbinden lassen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen