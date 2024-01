Finanzamt Hagen zählt zu den flottesten Steuerbehörden

Hagen Bei der Bearbeitung von Steuererklärungen sind die Beamten des Hagener Finanzamtes vergleichsweise zügig unterwegs.

Das Finanzamt in Hagen gehört bei der Bearbeitung von Einkommens- und Lohnsteuererklärungen zu den flottesten Steuerbehörden der Republik. Das geht aus einer Datenerhebung der Online-Steuererklärung-Plattform „Lohnsteuer.kompakt.de“ hervor. Demnach hatte im Jahr 2023 das Bundesland Brandenburg die langsamsten Finanzämter Deutschlands – dicht gefolgt von Bremen, das im Vorjahr den letzten Platz belegte. Auf Platz 1 im Länder-Ranking landete Rheinland-Pfalz, dicht gefolgt von Hamburg und Nordrhein-Westfalen, wozu die Beamten in Hagen offenkundig deutlich beitrugen.

„Der Grund für die deutlich verlängerten Wartezeiten ist die hohe Arbeitsbelastung in den Finanzämtern wegen der Grundsteuererklärung“, sagt Felix Bodeewes, Geschäftsführer von „Lohnsteuer-kompakt.de“. „Zwar haben trotz der Fristverlängerung viele Grundsteuerpflichtige ihre Grundsteuererklärung nicht abgegeben, doch macht sich der hohe Arbeitsaufwand dennoch bemerkbar.“ Im Schnitt mussten Brandenburger Steuerpflichtige 68,85 Tage auf ihre Steuererstattung warten, in Rheinland-Pfalz betrug die Wartezeit nur 49,97 Tage. Zum Vergleich: Im Vorjahr war Berlin mit einer Bearbeitungszeit von 45,8 Tagen auf dem ersten Platz gelandet. In Hagen lag die Wartezeit im vergangenen Jahr sogar bloß bei 42 Tagen.

Tempo geht insgesamt zurück

Am schnellsten arbeiteten 2023 jedoch die Finanzbeamten des Finanzamts Herne. Dort betrug die Bearbeitungszeit für eine Einkommenssteuererklärung lediglich 29,8 Tage. Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz landete das Finanzamt Hameln-Holzminden mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 114,7 Tagen. Dort warteten Steuerpflichtige also fast viermal so lange auf ihren Steuerbescheid wie in Herne. „Der bundesweite Schnitt lag 2021 noch bei 49 Bearbeitungstagen und 2022 bereits bei 53,6 Tagen. Im vergangenen Jahr hat sich die Bearbeitungszeit erneut verlangsamt auf durchschnittlich 56,86 Tage“, skizziert Bodeewes die Tendenz.

Die Bearbeitungszeiten der Finanzämter wurden anhand von über 400.000 über „Lohnsteuer-kompakt.de“ im Jahr 2023 erstellten Steuererklärungen anonym erhoben. Insgesamt wurden 488 Finanzämter berücksichtigt, wobei pro Finanzamt mindestens 50 Steuererklärungen eingereicht wurden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen