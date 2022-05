In der Landesaufnahmeeinrichtung in Bochum werden von den Flüchtlingen aus der Ukraine unter anderem die kompletten Fingerabdrücke registriert.

Flüchtlinge in Hagen Fingerabdrücke: Hagener Flüchtlinge werden in Bochum erfasst

Hagen. Zum 1. Juni ändert sich die Versorgung der Kriegsflüchtlinge mit Sozialleistungen. Dazu müssen viele Betroffene nach Bochum.

Änderung der Zuständigkeit: Ab Mittwoch, 1. Juni, erhalten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine die Hilfen und Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch und nicht mehr wie bislang nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dafür ist eine erkennungsdienstliche Behandlung der geflüchteten Personen erforderlich. Die Stadt Hagen kann von Mittwoch,1. Juni, bis Freitag, 3. Juni, in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum eine Vielzahl an Erfassungen durchführen lassen. Die Ausländerbehörde der Stadt Hagen bittet daher Betroffene, bei denen die erkennungsdienstliche Behandlung noch nicht durchgeführt wurde, oder Bürgerinnen und Bürger, die Betroffene kennen, sich von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 207-5060 oder unter E-Mail auslaenderbehoerde@stadt-hagen.de an die Mitarbeiter zu wenden.

Erkennungsdienstliche Behandlung

Voraussetzung für den Erhalt von Sozialleistungen ist, dass Geflüchtete erkennungsdienstlich behandelt worden sind sowie einen Aufenthaltstitel zum vorübergehenden Schutz beantragt haben und ihnen diesbezüglich eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt worden ist oder ihnen ein Aufenthaltstitel zum vorübergehenden Schutz erteilt wurde und sie die sonstigen Voraussetzungen für Grundsicherungsleistungen erfüllen. Die erkennungsdienstliche Behandlung, bei der unter anderem Fingerabdrücke von allen Fingern erfasst werden, ist nicht mit der Aufnahme von Biometriedaten für den elektronischen Aufenthaltstitel zu verwechseln.

