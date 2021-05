Fleischer Schnettler: Lehre mit 14, goldener Meister mit 73

Boele. Die Fleischerei an der Hospitalstraße ist die älteste der Stadt. Friedhelm Schnettler hat dort nun den goldenen Meisterbrief überreicht bekommen.

Auf 50 erfolgreiche Jahre als Fleischermeister kann der gebürtige Hagener Friedhelm Schnettler zurückblicken. Anlässlich des Jubiläums übergaben Obermeister Dirk Klusmeier und Innungsgeschäftsführer Ludgerus Niklas von der Fleischer-Innung Westfalen Mitte persönlich den Goldenen Meisterbrief an den Jubilar und gratulierten im Namen der gesamten Innung. „Wir freuen uns ganz besonders, solch einen handwerklich hervorragend aufgestellten Familienbetrieb als Mitglied in unserer Innung zu haben“, betonte Obermeister Klusmeier.

Friedhelm Schnettler: „Ein besonderer Dank geht an meine Ehefrau“

Bei der Familie Schnettler hat das Fleischerhandwerk Tradition: Bereits vor 142 Jahren, am 1. November 1878, gründete der Urgroßvater Fritz Schnettler die Metzgerei in Boele und legte damit den Grundstein für den Familienbetrieb, der heute in fünfter Generation geführt wird. Für den 14-jährigen Friedhelm Schnettler war es 1962 eine Selbstverständlichkeit, sich im elterlichen Betrieb zum Fleischer ausbilden zu lassen und damit als ältester Sohn von fünf Kindern das Familienerbe anzutreten. 1965 legte er die Gesellenprüfung ab, 1971 die Meisterprüfung und 1974 übernahm er schließlich den Betrieb des Vaters. „Ich habe all die Jahre gern in der Fleischerei gearbeitet, zum Glück sind wir auch von größeren Katastrophen verschont geblieben, alles hat wunderbar funktioniert“, erzählt der Fleischermeister. „Ein besonderer Dank geht dabei an meine Ehefrau, ohne die ich das alles nicht ‚gemeistert’ hätte“.

Der 73-Jährige hilft immer noch im Betrieb in der Hospitalstraße mit

Der heute 73-Jährige hilft immer noch mit im Betrieb in der Hospitalstraße in Boele, hat allerdings 2009 offiziell das Geschäft an seine beiden Töchter, Fleischermeisterin Claudia Schnettler und Köchin Katharina Schnettler, weitergegeben. Eine Sache lag Friedhelm Schnettler in den vergangenen Jahren besonders am Herzen: „Ich habe immer gern ausgebildet.“

Dass das Fleischerfachgeschäft – heute die älteste Fleischerei Hagens – sich über so viele Jahre erfolgreich halten konnte, liegt nicht nur an der hohen Qualität der Waren. Die Fleischerei Schnettler ist in den Jahren ihres Bestehens nicht nur für die Boeler Bevölkerung, sondern auch im weiten Umkreis darüber hinaus ein Begriff und eine Marke geworden. Seit Generationen werden waren aus eigener Herstellung und nach Familienrezepten verkauft, das Qualitätsmarkenfleisch stammt aus tiergerechter Haltung. „Man muss aber auch mit der Zeit gehen“, fügt Friedhelm Schnettler hinzu. Die Fleischerei mit 13 Angestellten bietet daher auch erfolgreich Partys-Service und Leckeres zum Mitnehmen in Einmachgläsern an.

