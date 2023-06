„Rumble in the Nahmer": Die von der Flut 2021 getroffene Spedition Hermesmann aus der Nahmer in Hohenlimburg möchte sich gemeinsam mit dem Werkhof für die Unterstützung nach der Flut bedanken und organisiert ein Boxevent auf dem Speditionsgelände gemeinsam mit der Firma Transport-Logistik (von links): Karsten Blankenagel und Uwe Klein von der Spedition Hermesmann mit Jan Mittelstädt von der Transportlogistik GmbH und Norbert Höhne vom Werkhof Kulturzentrum.